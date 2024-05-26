26.05.2024 | 19:00 | Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga | Botola Pro D2 | 27. Hafta

Union Sportive Musulmane Oujda ile Olympique Club Of Khouribga 23/24 Botola Pro D2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga maçı, Stade Municipal d'Oujda Stadı'nda oynanıyor. Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga
Maçın Tarihi ve Saati: 26.05.2024 / 19:00
Maçın Hakemi: