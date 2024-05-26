www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Fas Botola Pro D2 Botola Pro D2 23/24 Sezonu Union Sportive Musulmane Oujda - Olympique Club Of Khouribga maçı
Botola Pro D2 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

26.05.2024 | 19:00 | Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga | Botola Pro D2 | 27. Hafta

Union Sportive Musulmane Oujda ile Olympique Club Of Khouribga 23/24 Botola Pro D2 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga maçı, Stade Municipal d'Oujda Stadı'nda oynanıyor. Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Union Sportive Musulmane Oujda-Olympique Club Of Khouribga
Maçın Tarihi ve Saati: 26.05.2024 / 19:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Mourinho'ya baş döndüren sözleşme! 150 milyon euro...
Di Maria'dan transfer kararı! Yeni takımı belli oldu
G.Saray'da Fransız golcü! Icardi'nin yanına geliyor
Icardi'ye astronomik teklif! İşte yeni sözleşmesi
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor