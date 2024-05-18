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Superliga 23/24
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18.05.2024 | 21:00 | CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Superliga | 10. Hafta

CS Universitatea Craiova 1948 ile ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 23/24 Superliga yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçı, Stadionul Ion Oblemenco Stadı'nda oynanıyor. CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CS Universitatea Craiova 1948-ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
Maçın Tarihi ve Saati: 18.05.2024 / 21:00
Maçın Hakemi:

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