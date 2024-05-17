17.05.2024 | 21:00 | Gremio Esportivo Osasco SP U20-Gremio Osasco Audax EC SP | U20 Paulista | 6. Hafta

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17.05.2024 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 12.04.2024 | Tanabi EC SP - Fernandopolis FC SP U20 12.04.2024 | Jose Bonifacio EC SP U20 - Mirassol FC SP 12.04.2024 | Rio Preto EC SP - Olimpia FC SP 12.04.2024 | Vila Operaria CE Mariano SP - Gremio Novorizontino 12.04.2024 | AA Internacional Bebedouro SP - Botafogo FC SP 12.04.2024 | Comercial FC SP - CA Bandeirante SP U20 12.04.2024 | AA Francana SP - Sertaozinho FC SP 12.04.2024 | Rio Claro SP - Ferroviaria SP 12.04.2024 | Sao Carlos SP - AE Velo Clube SP 12.04.2024 | EC XV de Novembro de Jau SP - Taquaritinga SP 12.04.2024 | Rio Branco SP - AA Internacional Limeira SP 12.04.2024 | Independente FC - Cosmopolitano Sports SP U20 12.04.2024 | EC XV de Novembro SP - Uniao Sao Joao EC SP U20 12.04.2024 | Brasilis FC SP - Ponte Preta SP 12.04.2024 | SE Itapirense SP - Porto Foot Ball SP U20 12.04.2024 | CA Atletico Guacuano SP - SC Aguai SP U20 12.04.2024 | Sao Jose Esporte Clube - EC Taubate SP 12.04.2024 | Uniao FC - CA Joseense SP 12.04.2024 | Uniao Suzano AC SP - Pinda FC SP U20 12.04.2024 | Ituano FC SP - Desportivo Brasil SP 12.04.2024 | EC Sao Bento SP - Sfera FC Ltda SP U20 12.04.2024 | Comercial Tiete FC SP - Capao Bonito 12.04.2024 | FC SKA Brasil SP - Paulinia Futebol Universitario SP U20 12.04.2024 | Capivariano SP - CA Metropolitano FC SP 12.04.2024 | Cvaf Ibiuna SP U20 - Referencia FC SP U20 12.04.2024 | Gremio Osasco Audax EC SP - Gremio Esportivo Osasco SP U20 12.04.2024 | Portuguesa Desportos SP - AD Guarulhos SP 12.04.2024 | Ibrachina FC SP - Nacional AC SP U20 12.04.2024 | CA Juventus SP U20 - EC Sao Bernardo SP 12.04.2024 | Sao Caetano SP - Aster Brasil SC SP U20 12.04.2024 | AA Portuguesa SP - Santo Andre SP U20 12.04.2024 | Maua FC SP U20 - GE Mauaense SP U20 12.04.2024 | Tupa SP - Marilia AC SP 13.04.2024 | Presidente Prudente FC SP U20 - Tupa SP 13.04.2024 | Guarani FC SP - RB Bragantino SP 13.04.2024 | Oeste FC SP - Sao Paulo FC SP 13.04.2024 | Flamengo SP U20 - SE Palmeiras SP 13.04.2024 | EC Agua Santa - SC Corinthians SP 13.04.2024 | Jabaquara AC SP U20 - Santos FC SP 19.04.2024 | Mirassol FC SP - Rio Preto EC SP 19.04.2024 | Olimpia FC SP - Tanabi EC SP 19.04.2024 | Fernandopolis FC SP U20 - Jose Bonifacio EC SP U20 19.04.2024 | Sertaozinho FC SP - Comercial FC SP 19.04.2024 | CA Bandeirante SP U20 - AA Internacional Bebedouro SP 19.04.2024 | Ferroviaria SP - EC XV de Novembro de Jau SP 19.04.2024 | Taquaritinga SP - Sao Carlos SP 19.04.2024 | AE Velo Clube SP - Rio Claro SP 19.04.2024 | Ponte Preta SP - CA Atletico Guacuano SP 19.04.2024 | SC Aguai SP U20 - SE Itapirense SP 19.04.2024 | Porto Foot Ball SP U20 - Brasilis FC SP 19.04.2024 | AA Internacional Limeira SP - EC XV de Novembro SP 19.04.2024 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - Independente FC 19.04.2024 | Cosmopolitano Sports SP U20 - Rio Branco SP 19.04.2024 | EC Taubate SP - Uniao Suzano AC SP 19.04.2024 | Pinda FC SP U20 - Uniao FC 19.04.2024 | CA Joseense SP - Sao Jose Esporte Clube 19.04.2024 | Desportivo Brasil SP - Comercial Tiete FC SP 19.04.2024 | Capao Bonito - EC Sao Bento SP 19.04.2024 | Sfera FC Ltda SP U20 - Ituano FC SP 19.04.2024 | CA Metropolitano FC SP - FC SKA Brasil SP 19.04.2024 | Paulinia Futebol Universitario SP U20 - Guarani FC SP 19.04.2024 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Cvaf Ibiuna SP U20 19.04.2024 | Referencia FC SP U20 - Oeste FC SP 19.04.2024 | Nacional AC SP U20 - Portuguesa Desportos SP 19.04.2024 | AD Guarulhos SP - Flamengo SP U20 19.04.2024 | Aster Brasil SC SP U20 - CA Juventus SP U20 19.04.2024 | EC Sao Bernardo SP - EC Agua Santa 19.04.2024 | Santo Andre SP U20 - Jabaquara AC SP U20 19.04.2024 | GE Mauaense SP U20 - AA Portuguesa SP 19.04.2024 | Marilia AC SP - Vila Operaria CE Mariano SP 19.04.2024 | Presidente Prudente FC SP U20 - Tupa SP 20.04.2024 | Gremio Novorizontino - Gd Prudente SP U20 20.04.2024 | Botafogo FC SP - AA Francana SP 20.04.2024 | RB Bragantino SP - Capivariano SP 20.04.2024 | Sao Paulo FC SP - Gremio Osasco Audax EC SP 20.04.2024 | SE Palmeiras SP - Ibrachina FC SP 20.04.2024 | SC Corinthians SP - Sao Caetano SP 20.04.2024 | Santos FC SP - Maua FC SP U20 26.04.2024 | Tanabi EC SP - Mirassol FC SP 26.04.2024 | Rio Preto EC SP - Jose Bonifacio EC SP U20 26.04.2024 | Fernandopolis FC SP U20 - Olimpia FC SP 26.04.2024 | Tupa SP - Gremio Novorizontino 26.04.2024 | Sao Carlos SP - Ferroviaria SP 26.04.2024 | AA Francana SP - AA Internacional Bebedouro SP 26.04.2024 | EC XV de Novembro de Jau SP - Rio Claro SP 26.04.2024 | AE Velo Clube SP - Taquaritinga SP 26.04.2024 | CA Bandeirante SP U20 - Sertaozinho FC SP 26.04.2024 | SE Itapirense SP - Ponte Preta SP 26.04.2024 | CA Atletico Guacuano SP - Brasilis FC SP 26.04.2024 | Porto Foot Ball SP U20 - SC Aguai SP U20 26.04.2024 | Independente FC - AA Internacional Limeira SP 26.04.2024 | EC XV de Novembro SP - Rio Branco SP 26.04.2024 | Cosmopolitano Sports SP U20 - Uniao Sao Joao EC SP U20 26.04.2024 | Uniao FC - EC Taubate SP 26.04.2024 | Uniao Suzano AC SP - Sao Jose Esporte Clube 26.04.2024 | CA Joseense SP - Pinda FC SP U20 26.04.2024 | EC Sao Bento SP - Desportivo Brasil SP 26.04.2024 | Comercial Tiete FC SP - Ituano FC SP 26.04.2024 | Sfera FC Ltda SP U20 - Capao Bonito 26.04.2024 | Capivariano SP - Guarani FC SP 26.04.2024 | Gremio Osasco Audax EC SP - Oeste FC SP 26.04.2024 | Referencia FC SP U20 - Gremio Esportivo Osasco SP U20 26.04.2024 | Ibrachina FC SP - Flamengo SP U20 26.04.2024 | AD Guarulhos SP - Nacional AC SP U20 26.04.2024 | Sao Caetano SP - EC Agua Santa 26.04.2024 | EC Sao Bernardo SP - Aster Brasil SC SP U20 26.04.2024 | Maua FC SP U20 - Jabaquara AC SP U20 26.04.2024 | Santo Andre SP U20 - GE Mauaense SP U20 26.04.2024 | Marilia AC SP - Presidente Prudente FC SP U20 26.04.2024 | Paulinia Futebol Universitario SP U20 - CA Metropolitano FC SP 27.04.2024 | Comercial FC SP - Botafogo FC SP 27.04.2024 | Cvaf Ibiuna SP U20 - Sao Paulo FC SP 27.04.2024 | Portuguesa Desportos SP - SE Palmeiras SP 27.04.2024 | CA Juventus SP U20 - SC Corinthians SP 27.04.2024 | AA Portuguesa SP - Santos FC SP 28.04.2024 | FC SKA Brasil SP - RB Bragantino SP 03.05.2024 | Vila Operaria CE Mariano SP - Tupa SP 03.05.2024 | Mirassol FC SP - Olimpia FC SP 03.05.2024 | Rio Preto EC SP - Fernandopolis FC SP U20 03.05.2024 | Jose Bonifacio EC SP U20 - Tanabi EC SP 03.05.2024 | Gremio Novorizontino - Presidente Prudente FC SP U20 03.05.2024 | Botafogo FC SP - Sertaozinho FC SP 03.05.2024 | Ferroviaria SP - Taquaritinga SP 03.05.2024 | AA Francana SP - CA Bandeirante SP U20 03.05.2024 | EC XV de Novembro de Jau SP - AE Velo Clube SP 03.05.2024 | Rio Claro SP - Sao Carlos SP 03.05.2024 | AA Internacional Bebedouro SP - Comercial FC SP 03.05.2024 | Ponte Preta SP - SC Aguai SP U20 03.05.2024 | CA Atletico Guacuano SP - Porto Foot Ball SP U20 03.05.2024 | Brasilis FC SP - SE Itapirense SP 03.05.2024 | AA Internacional Limeira SP - Uniao Sao Joao EC SP U20 03.05.2024 | EC XV de Novembro SP - Cosmopolitano Sports SP U20 03.05.2024 | Rio Branco SP - Independente FC 03.05.2024 | EC Taubate SP - Pinda FC SP U20 03.05.2024 | Uniao Suzano AC SP - CA Joseense SP 03.05.2024 | Sao Jose Esporte Clube - Uniao FC 03.05.2024 | Desportivo Brasil SP - Capao Bonito 03.05.2024 | Comercial Tiete FC SP - Sfera FC Ltda SP U20 03.05.2024 | Ituano FC SP - EC Sao Bento SP 03.05.2024 | Capivariano SP - Paulinia Futebol Universitario SP U20 03.05.2024 | Guarani FC SP - FC SKA Brasil SP 03.05.2024 | Gremio Osasco Audax EC SP - Referencia FC SP U20 03.05.2024 | Oeste FC SP - Cvaf Ibiuna SP U20 03.05.2024 | Ibrachina FC SP - AD Guarulhos SP 03.05.2024 | Flamengo SP U20 - Portuguesa Desportos SP 03.05.2024 | Sao Caetano SP - EC Sao Bernardo SP 03.05.2024 | EC Agua Santa - CA Juventus SP U20 03.05.2024 | Maua FC SP U20 - Santo Andre SP U20 03.05.2024 | Jabaquara AC SP U20 - AA Portuguesa SP 03.05.2024 | Gd Prudente SP U20 - Marilia AC SP 04.05.2024 | RB Bragantino SP - CA Metropolitano FC SP 04.05.2024 | Sao Paulo FC SP - Gremio Esportivo Osasco SP U20 04.05.2024 | SE Palmeiras SP - Nacional AC SP U20 04.05.2024 | SC Corinthians SP - Aster Brasil SC SP U20 04.05.2024 | Santos FC SP - GE Mauaense SP U20 10.05.2024 | Tupa SP - Vila Operaria CE Mariano SP 10.05.2024 | Fernandopolis FC SP U20 - Mirassol FC SP 10.05.2024 | Tanabi EC SP - Rio Preto EC SP 10.05.2024 | Olimpia FC SP - Jose Bonifacio EC SP U20 10.05.2024 | Tupa SP - Gd Prudente SP U20 10.05.2024 | Presidente Prudente FC SP U20 - Vila Operaria CE Mariano SP 10.05.2024 | AE Velo Clube SP - Ferroviaria SP 10.05.2024 | Sao Carlos SP - EC XV de Novembro de Jau SP 10.05.2024 | CA Bandeirante SP U20 - Botafogo FC SP 10.05.2024 | Taquaritinga SP - Rio Claro SP 10.05.2024 | Comercial FC SP - AA Francana SP 10.05.2024 | Sertaozinho FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 10.05.2024 | Porto Foot Ball SP U20 - Ponte Preta SP 10.05.2024 | SE Itapirense SP - CA Atletico Guacuano SP 10.05.2024 | SC Aguai SP U20 - Brasilis FC SP 10.05.2024 | Cosmopolitano Sports SP U20 - AA Internacional Limeira SP 10.05.2024 | Independente FC - EC XV de Novembro SP 10.05.2024 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - Rio Branco SP 10.05.2024 | CA Joseense SP - EC Taubate SP 10.05.2024 | Uniao FC - Uniao Suzano AC SP 10.05.2024 | Pinda FC SP U20 - Sao Jose Esporte Clube 10.05.2024 | Sfera FC Ltda SP U20 - Desportivo Brasil SP 10.05.2024 | EC Sao Bento SP - Comercial Tiete FC SP 10.05.2024 | Capao Bonito - Ituano FC SP 10.05.2024 | FC SKA Brasil SP - Capivariano SP 10.05.2024 | CA Metropolitano FC SP - Guarani FC SP 10.05.2024 | Cvaf Ibiuna SP U20 - Gremio Osasco Audax EC SP 10.05.2024 | Gremio Esportivo Osasco SP U20 - Oeste FC SP 10.05.2024 | Portuguesa Desportos SP - Ibrachina FC SP 10.05.2024 | Nacional AC SP U20 - Flamengo SP U20 10.05.2024 | CA Juventus SP U20 - Sao Caetano SP 10.05.2024 | Aster Brasil SC SP U20 - EC Agua Santa 10.05.2024 | AA Portuguesa SP - Maua FC SP U20 10.05.2024 | GE Mauaense SP U20 - Jabaquara AC SP U20 10.05.2024 | Marilia AC SP - Gremio Novorizontino 11.05.2024 | Paulinia Futebol Universitario SP U20 - RB Bragantino SP 11.05.2024 | Referencia FC SP U20 - Sao Paulo FC SP 11.05.2024 | AD Guarulhos SP - SE Palmeiras SP 11.05.2024 | EC Sao Bernardo SP - SC Corinthians SP 12.05.2024 | Santo Andre SP U20 - Santos FC SP 16.05.2024 | Sfera FC Ltda SP U20 - EC Sao Bento SP 17.05.2024 | Fernandopolis FC SP U20 - Tanabi EC SP 17.05.2024 | Gremio Novorizontino - Vila Operaria CE Mariano SP 17.05.2024 | Presidente Prudente FC SP U20 - Gd Prudente SP U20 17.05.2024 | Taquaritinga SP - EC XV de Novembro de Jau SP 17.05.2024 | Porto Foot Ball SP U20 - SE Itapirense SP 17.05.2024 | Pinda FC SP U20 - Uniao Suzano AC SP 17.05.2024 | Capao Bonito - Comercial Tiete FC SP 17.05.2024 | Referencia FC SP U20 - Cvaf Ibiuna SP U20 17.05.2024 | Aster Brasil SC SP U20 - Sao Caetano SP 17.05.2024 | Marilia AC SP - Tupa SP 17.05.2024 | Mirassol FC SP - Jose Bonifacio EC SP U20 17.05.2024 | Olimpia FC SP - Rio Preto EC SP 17.05.2024 | Ferroviaria SP - Rio Claro SP 17.05.2024 | AE Velo Clube SP - Sao Carlos SP 17.05.2024 | Botafogo FC SP - AA Internacional Bebedouro SP 17.05.2024 | Ponte Preta SP - Brasilis FC SP 17.05.2024 | SC Aguai SP U20 - CA Atletico Guacuano SP 17.05.2024 | AA Internacional Limeira SP - Rio Branco SP 17.05.2024 | Cosmopolitano Sports SP U20 - Independente FC 17.05.2024 | Uniao Sao Joao EC SP U20 - EC XV de Novembro SP 17.05.2024 | EC Taubate SP - Sao Jose Esporte Clube 17.05.2024 | CA Joseense SP - Uniao FC 17.05.2024 | Desportivo Brasil SP - Ituano FC SP 17.05.2024 | Paulinia Futebol Universitario SP U20 - FC SKA Brasil SP 17.05.2024 | CA Metropolitano FC SP - Capivariano SP 17.05.2024 | AD Guarulhos SP - Portuguesa Desportos SP 17.05.2024 | Nacional AC SP U20 - Ibrachina FC SP 17.05.2024 | EC Sao Bernardo SP - CA Juventus SP U20 17.05.2024 | SC Corinthians SP - EC Agua Santa 17.05.2024 | Santo Andre SP U20 - AA Portuguesa SP 17.05.2024 | GE Mauaense SP U20 - Maua FC SP U20