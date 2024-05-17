17.05.2024 | 21:00 | Gremio Esportivo Osasco SP U20-Gremio Osasco Audax EC SP | U20 Paulista | 6. Hafta

Gremio Esportivo Osasco SP U20 ile Gremio Osasco Audax EC SP 2024 U20 Paulista yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gremio Esportivo Osasco SP U20-Gremio Osasco Audax EC SP maçı, Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti Stadı'nda oynanıyor. Gremio Esportivo Osasco SP U20-Gremio Osasco Audax EC SP maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gremio Esportivo Osasco SP U20-Gremio Osasco Audax EC SP
Maçın Tarihi ve Saati: 17.05.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: