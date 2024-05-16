16.05.2024 | 02:30 | CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 9. Hafta

CD de Pronunciamiento ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2024 Torneo Federal A 9. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Delio Cardozo'nde oynanıyor. CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD de Pronunciamiento-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 16.05.2024 / 02:30
Maçın Hakemi: