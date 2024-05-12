12.05.2024 | 02:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela | Torneo Federal A | 8. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CA 9 de Julio Rafaela 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela
Maçın Tarihi ve Saati: 12.05.2024 / 02:00
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