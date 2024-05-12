www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2024 Sezonu Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay - CA 9 de Julio Rafaela maçı
Torneo Federal A 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

12.05.2024 | 02:00 | Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela | Torneo Federal A | 8. Hafta

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay ile CA 9 de Julio Rafaela 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela maçı, Estadio Manuel y Ramon Nunez Stadı'nda oynanıyor. Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay-CA 9 de Julio Rafaela
Maçın Tarihi ve Saati: 12.05.2024 / 02:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Merih Demiral'dan F.Bahçe itirafı! "Bazı şahıslar..."
Arda Güler şov devam ediyor! İşte attığı gol
G.Saray'dan bomba transfer harekatı! Ziyech devreye girdi
F.Bahçe'ye Rafa Silva müjdesi! Kulübü açıkladı
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor