06.05.2024 | 07:00 | Speranza Osaka-Takatsuki-Nippon SSU Fields Yokohama | Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar | 8. Hafta

Speranza Osaka-Takatsuki ile Nippon SSU Fields Yokohama 2024 Nadeshiko Ligi, 1. Lig, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Speranza Osaka-Takatsuki-Nippon SSU Fields Yokohama maçı, Takatsuki Hagitani Soccer Stadium Stadı'nda oynanıyor. Speranza Osaka-Takatsuki-Nippon SSU Fields Yokohama maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Speranza Osaka-Takatsuki-Nippon SSU Fields Yokohama

Maçın Tarihi ve Saati: 06.05.2024 / 07:00

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