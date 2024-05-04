04.05.2024 | 21:00 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-CD Argentino Monte Maiz | Torneo Federal A | 7. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile CD Argentino Monte Maiz 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-CD Argentino Monte Maiz maçı, Coloso Barrio Talleres Stadı'nda oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-CD Argentino Monte Maiz maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-CD Argentino Monte Maiz
Maçın Tarihi ve Saati: 04.05.2024 / 21:00
Maçın Hakemi: