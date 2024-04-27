27.04.2024 | 19:00 | Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech | Botola Pro D2 | 23. Hafta

Racing Athletic Club Casablanca ile Kawkab Athletic Club of Marrakech 23/24 Botola Pro D2 23. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı, Stade Pere Jego'nde oynanıyor. Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Racing Athletic Club Casablanca-Kawkab Athletic Club of Marrakech
Maçın Tarihi ve Saati: 27.04.2024 / 19:00
Maçın Hakemi: