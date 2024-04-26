26.04.2024 | 19:00 | SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen-USV St. Anna am Aigen | Bölgesel Ligi Merkez | 24. Hafta

SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen ile USV St. Anna am Aigen 23/24 Bölgesel Ligi Merkez yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen-USV St. Anna am Aigen maçı, Sportplatz SV Zaunergroup Wallern Stadı'nda oynanıyor. SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen-USV St. Anna am Aigen maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: SPG Wallern/ASV ST Marienkirchen-USV St. Anna am Aigen

Maçın Tarihi ve Saati: 26.04.2024 / 19:00

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