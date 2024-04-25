25.04.2024 | 00:30 | Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Premier Lig, Kapanış | 19. Hafta

Once Deportivo de Ahuachapan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Estadio Simeon Magana Stadı'nda oynanıyor. Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Once Deportivo de Ahuachapan-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 25.04.2024 / 00:30
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