21.04.2024 | 12:30 | CF Trival Valderas Alcorcon-FC Villanueva Del Pardillo | Tercera Federacion, Grup 7 | 30. Hafta

CF Trival Valderas Alcorcon ile FC Villanueva Del Pardillo 23/24 Tercera Federacion, Grup 7 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CF Trival Valderas Alcorcon-FC Villanueva Del Pardillo maçı, Campo de Futbol La Canaleja Stadı'nda oynanıyor. CF Trival Valderas Alcorcon-FC Villanueva Del Pardillo maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CF Trival Valderas Alcorcon-FC Villanueva Del Pardillo
Maçın Tarihi ve Saati: 21.04.2024 / 12:30
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