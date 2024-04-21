21.04.2024 | 12:30 | CF Trival Valderas Alcorcon-FC Villanueva Del Pardillo | Tercera Federacion, Grup 7 | 30. Hafta

Maçları Filtrele

21.04.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - FC Villanueva Del Pardillo 09.09.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - AD Parla 09.09.2023 | Colonia Moscardo - CF Pozuelo de Alarcon 10.09.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Mostoles URJC 10.09.2023 | CD Canillas - CDF Tres Cantos 10.09.2023 | Cuc Villalba - AD Alcorcon B 10.09.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - CD Paracuellos Antamira 10.09.2023 | Las Rozas CF - Real Madrid C 10.09.2023 | Las Rozas CF - RSC Internacional FC 10.09.2023 | CD Galapagar - AD Torrejon CF 10.09.2023 | CD Leganes B - Alcala 17.09.2023 | Alcala - CD Galapagar 17.09.2023 | AD Parla - CD Leganes B 17.09.2023 | AD Torrejon CF - Cuc Villalba 17.09.2023 | CDF Tres Cantos - Rayo Vallecano de Madrid B 17.09.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - FC Villanueva Del Pardillo 17.09.2023 | CD Mostoles URJC - Colonia Moscardo 17.09.2023 | Real Madrid C - CF Trival Valderas Alcorcon 17.09.2023 | AD Alcorcon B - Las Rozas CF 17.09.2023 | CD Paracuellos Antamira - CD Canillas 23.09.2023 | Colonia Moscardo - Real Madrid C 24.09.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Leganes B 24.09.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - AD Alcorcon B 24.09.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - CD Mostoles URJC 24.09.2023 | CD Canillas - CF Pozuelo de Alarcon 24.09.2023 | Cuc Villalba - Alcala 24.09.2023 | CDF Tres Cantos - CD Paracuellos Antamira 24.09.2023 | Las Rozas CF - AD Torrejon CF 24.09.2023 | CD Galapagar - AD Parla 30.09.2023 | CD Leganes B - CD Galapagar 01.10.2023 | Las Rozas CF - Alcala 01.10.2023 | AD Parla - Cuc Villalba 01.10.2023 | AD Torrejon CF - CF Trival Valderas Alcorcon 01.10.2023 | Alcala - Las Rozas CF 01.10.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - CDF Tres Cantos 01.10.2023 | AD Alcorcon B - Colonia Moscardo 01.10.2023 | CD Mostoles URJC - CD Canillas 01.10.2023 | Real Madrid C - FC Villanueva Del Pardillo 01.10.2023 | CD Paracuellos Antamira - Rayo Vallecano de Madrid B 07.10.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Galapagar 07.10.2023 | Colonia Moscardo - AD Torrejon CF 08.10.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Alcala 08.10.2023 | CD Canillas - Real Madrid C 08.10.2023 | Cuc Villalba - CD Leganes B 08.10.2023 | CDF Tres Cantos - CD Mostoles URJC 08.10.2023 | Las Rozas CF - AD Parla 08.10.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - AD Alcorcon B 08.10.2023 | CD Paracuellos Antamira - CF Pozuelo de Alarcon 14.10.2023 | AD Alcorcon B - CD Canillas 14.10.2023 | CD Leganes B - Las Rozas CF 14.10.2023 | Alcala - Colonia Moscardo 14.10.2023 | Real Madrid C - CDF Tres Cantos 15.10.2023 | AD Parla - CF Trival Valderas Alcorcon 15.10.2023 | AD Torrejon CF - FC Villanueva Del Pardillo 15.10.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Rayo Vallecano de Madrid B 15.10.2023 | CD Mostoles URJC - CD Paracuellos Antamira 15.10.2023 | CD Galapagar - Cuc Villalba 21.10.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - Cuc Villalba 21.10.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - Alcala 22.10.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Leganes B 22.10.2023 | CD Canillas - AD Torrejon CF 22.10.2023 | Colonia Moscardo - AD Parla 22.10.2023 | CDF Tres Cantos - AD Alcorcon B 22.10.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Mostoles URJC 22.10.2023 | Las Rozas CF - CD Galapagar 22.10.2023 | CD Paracuellos Antamira - Real Madrid C 28.10.2023 | CD Leganes B - Colonia Moscardo 28.10.2023 | AD Alcorcon B - CD Paracuellos Antamira 29.10.2023 | AD Parla - FC Villanueva Del Pardillo 29.10.2023 | AD Torrejon CF - CDF Tres Cantos 29.10.2023 | Cuc Villalba - Las Rozas CF 29.10.2023 | Alcala - CD Canillas 29.10.2023 | CD Mostoles URJC - Rayo Vallecano de Madrid B 29.10.2023 | CD Galapagar - CF Trival Valderas Alcorcon 29.10.2023 | Real Madrid C - CF Pozuelo de Alarcon 05.11.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Cuc Villalba 05.11.2023 | CD Canillas - AD Parla 05.11.2023 | CD Paracuellos Antamira - AD Torrejon CF 05.11.2023 | Colonia Moscardo - CD Galapagar 05.11.2023 | CDF Tres Cantos - Alcala 05.11.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - AD Alcorcon B 05.11.2023 | CD Mostoles URJC - Real Madrid C 05.11.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - Las Rozas CF 05.11.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - CD Leganes B 11.11.2023 | CD Leganes B - CD Canillas 11.11.2023 | AD Alcorcon B - CD Mostoles URJC 11.11.2023 | Alcala - CD Paracuellos Antamira 11.11.2023 | Real Madrid C - Rayo Vallecano de Madrid B 12.11.2023 | AD Parla - CDF Tres Cantos 12.11.2023 | AD Torrejon CF - CF Pozuelo de Alarcon 12.11.2023 | Cuc Villalba - Colonia Moscardo 12.11.2023 | Las Rozas CF - CF Trival Valderas Alcorcon 12.11.2023 | CD Galapagar - FC Villanueva Del Pardillo 18.11.2023 | Real Madrid C - AD Alcorcon B 19.11.2023 | CD Canillas - CD Galapagar 19.11.2023 | CD Paracuellos Antamira - AD Parla 19.11.2023 | Colonia Moscardo - Las Rozas CF 19.11.2023 | CDF Tres Cantos - CD Leganes B 19.11.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - Alcala 19.11.2023 | CD Mostoles URJC - AD Torrejon CF 19.11.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - Cuc Villalba 19.11.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - CF Trival Valderas Alcorcon 25.11.2023 | CD Leganes B - CD Paracuellos Antamira 25.11.2023 | AD Alcorcon B - Rayo Vallecano de Madrid B 26.11.2023 | AD Parla - CF Pozuelo de Alarcon 26.11.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - Colonia Moscardo 26.11.2023 | AD Torrejon CF - Real Madrid C 26.11.2023 | Cuc Villalba - CD Canillas 26.11.2023 | Alcala - CD Mostoles URJC 26.11.2023 | Las Rozas CF - FC Villanueva Del Pardillo 26.11.2023 | CD Galapagar - CDF Tres Cantos 02.12.2023 | Real Madrid C - Alcala 02.12.2023 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Leganes B 03.12.2023 | CD Canillas - Las Rozas CF 03.12.2023 | CD Paracuellos Antamira - CD Galapagar 03.12.2023 | CDF Tres Cantos - Cuc Villalba 03.12.2023 | AD Alcorcon B - AD Torrejon CF 03.12.2023 | CD Mostoles URJC - AD Parla 03.12.2023 | FC Villanueva Del Pardillo - CF Trival Valderas Alcorcon 03.12.2023 | Rayo Vallecano de Madrid B - Colonia Moscardo 06.12.2023 | AD Parla - CF Pozuelo de Alarcon 17.12.2023 | AD Parla - Real Madrid C 17.12.2023 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Canillas 17.12.2023 | AD Torrejon CF - Rayo Vallecano de Madrid B 17.12.2023 | Cuc Villalba - CD Paracuellos Antamira 17.12.2023 | Alcala - AD Alcorcon B 17.12.2023 | Colonia Moscardo - FC Villanueva Del Pardillo 17.12.2023 | Las Rozas CF - CDF Tres Cantos 17.12.2023 | CD Leganes B - CD Mostoles URJC 17.12.2023 | CD Galapagar - CF Pozuelo de Alarcon 07.01.2024 | AD Torrejon CF - Alcala 07.01.2024 | CD Paracuellos Antamira - Las Rozas CF 07.01.2024 | CD Canillas - Colonia Moscardo 07.01.2024 | CDF Tres Cantos - CF Trival Valderas Alcorcon 07.01.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - Cuc Villalba 07.01.2024 | AD Alcorcon B - AD Parla 07.01.2024 | CD Mostoles URJC - CD Galapagar 07.01.2024 | Real Madrid C - CD Leganes B 07.01.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - FC Villanueva Del Pardillo 13.01.2024 | CD Leganes B - AD Alcorcon B 14.01.2024 | AD Parla - AD Torrejon CF 14.01.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Paracuellos Antamira 14.01.2024 | Cuc Villalba - CD Mostoles URJC 14.01.2024 | Colonia Moscardo - CDF Tres Cantos 14.01.2024 | Las Rozas CF - CF Pozuelo de Alarcon 14.01.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - CD Canillas 14.01.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - Alcala 14.01.2024 | CD Galapagar - Real Madrid C 17.01.2024 | Alcala - AD Alcorcon B 21.01.2024 | CD Canillas - Rayo Vallecano de Madrid B 21.01.2024 | AD Torrejon CF - CD Leganes B 21.01.2024 | Alcala - AD Parla 21.01.2024 | CD Paracuellos Antamira - Colonia Moscardo 21.01.2024 | CDF Tres Cantos - FC Villanueva Del Pardillo 21.01.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - CF Trival Valderas Alcorcon 21.01.2024 | AD Alcorcon B - CD Galapagar 21.01.2024 | CD Mostoles URJC - Las Rozas CF 21.01.2024 | Real Madrid C - Cuc Villalba 27.01.2024 | AD Alcorcon B - Cuc Villalba 27.01.2024 | Real Madrid C - Las Rozas CF 28.01.2024 | AD Parla - Rayo Vallecano de Madrid B 28.01.2024 | AD Torrejon CF - CD Galapagar 28.01.2024 | Alcala - CD Leganes B 28.01.2024 | CD Paracuellos Antamira - FC Villanueva Del Pardillo 28.01.2024 | CDF Tres Cantos - CD Canillas 28.01.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - Colonia Moscardo 28.01.2024 | CD Mostoles URJC - CF Trival Valderas Alcorcon 04.02.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - CDF Tres Cantos 04.02.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - Real Madrid C 04.02.2024 | CD Leganes B - AD Parla 04.02.2024 | Cuc Villalba - AD Torrejon CF 04.02.2024 | Colonia Moscardo - CD Mostoles URJC 04.02.2024 | CD Canillas - CD Paracuellos Antamira 04.02.2024 | Las Rozas CF - AD Alcorcon B 04.02.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - CF Pozuelo de Alarcon 04.02.2024 | CD Galapagar - Alcala 10.02.2024 | CD Leganes B - Rayo Vallecano de Madrid B 10.02.2024 | AD Alcorcon B - CF Trival Valderas Alcorcon 10.02.2024 | Real Madrid C - Colonia Moscardo 11.02.2024 | AD Parla - CD Galapagar 11.02.2024 | AD Torrejon CF - Las Rozas CF 11.02.2024 | Alcala - Cuc Villalba 11.02.2024 | CD Paracuellos Antamira - CDF Tres Cantos 11.02.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Canillas 11.02.2024 | CD Mostoles URJC - FC Villanueva Del Pardillo 17.02.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Paracuellos Antamira 18.02.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - AD Torrejon CF 18.02.2024 | Cuc Villalba - AD Parla 18.02.2024 | Alcala - Las Rozas CF 18.02.2024 | Colonia Moscardo - AD Alcorcon B 18.02.2024 | CD Canillas - CD Mostoles URJC 18.02.2024 | CDF Tres Cantos - CF Pozuelo de Alarcon 18.02.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - Real Madrid C 18.02.2024 | CD Galapagar - CD Leganes B 24.02.2024 | CD Leganes B - Cuc Villalba 24.02.2024 | AD Alcorcon B - FC Villanueva Del Pardillo 25.02.2024 | AD Parla - Las Rozas CF 25.02.2024 | AD Torrejon CF - Colonia Moscardo 25.02.2024 | Alcala - CF Trival Valderas Alcorcon 25.02.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - CD Paracuellos Antamira 25.02.2024 | CD Mostoles URJC - CDF Tres Cantos 25.02.2024 | Real Madrid C - CD Canillas 25.02.2024 | CD Galapagar - Rayo Vallecano de Madrid B 03.03.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - AD Parla 03.03.2024 | CD Canillas - AD Alcorcon B 03.03.2024 | CD Paracuellos Antamira - CD Mostoles URJC 03.03.2024 | Colonia Moscardo - Alcala 03.03.2024 | CDF Tres Cantos - Real Madrid C 03.03.2024 | Las Rozas CF - CD Leganes B 03.03.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - AD Torrejon CF 03.03.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - CF Pozuelo de Alarcon 03.03.2024 | Cuc Villalba - CD Galapagar 09.03.2024 | AD Alcorcon B - CDF Tres Cantos 09.03.2024 | CD Leganes B - CF Trival Valderas Alcorcon 09.03.2024 | Alcala - FC Villanueva Del Pardillo 10.03.2024 | AD Parla - Colonia Moscardo 10.03.2024 | AD Torrejon CF - CD Canillas 10.03.2024 | Cuc Villalba - Rayo Vallecano de Madrid B 10.03.2024 | CD Mostoles URJC - CF Pozuelo de Alarcon 10.03.2024 | Real Madrid C - CD Paracuellos Antamira 10.03.2024 | CD Galapagar - Las Rozas CF 16.03.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - CD Mostoles URJC 17.03.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - CD Galapagar 17.03.2024 | CD Paracuellos Antamira - AD Alcorcon B 17.03.2024 | Colonia Moscardo - CD Leganes B 17.03.2024 | CD Canillas - Alcala 17.03.2024 | CDF Tres Cantos - AD Torrejon CF 17.03.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - Real Madrid C 17.03.2024 | Las Rozas CF - Cuc Villalba 17.03.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - AD Parla 23.03.2024 | Las Rozas CF - Rayo Vallecano de Madrid B 24.03.2024 | AD Parla - CD Canillas 24.03.2024 | AD Torrejon CF - CD Paracuellos Antamira 24.03.2024 | AD Alcorcon B - CF Pozuelo de Alarcon 24.03.2024 | Cuc Villalba - CF Trival Valderas Alcorcon 24.03.2024 | Alcala - CDF Tres Cantos 24.03.2024 | Real Madrid C - CD Mostoles URJC 24.03.2024 | CD Leganes B - FC Villanueva Del Pardillo 24.03.2024 | CD Galapagar - Colonia Moscardo 28.03.2024 | CD Canillas - CD Leganes B 28.03.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - Las Rozas CF 28.03.2024 | Colonia Moscardo - Cuc Villalba 28.03.2024 | CF Pozuelo de Alarcon - AD Torrejon CF 28.03.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - CD Galapagar 29.03.2024 | CDF Tres Cantos - AD Parla 30.03.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - Real Madrid C 31.03.2024 | CD Paracuellos Antamira - Alcala 31.03.2024 | CD Mostoles URJC - AD Alcorcon B 06.04.2024 | AD Alcorcon B - Real Madrid C 07.04.2024 | AD Parla - CD Paracuellos Antamira 07.04.2024 | CF Trival Valderas Alcorcon - Rayo Vallecano de Madrid B 07.04.2024 | CD Leganes B - CDF Tres Cantos 07.04.2024 | AD Torrejon CF - CD Mostoles URJC 07.04.2024 | Cuc Villalba - FC Villanueva Del Pardillo 07.04.2024 | Alcala - CF Pozuelo de Alarcon 07.04.2024 | Las Rozas CF - Colonia Moscardo 07.04.2024 | CD Galapagar - CD Canillas 13.04.2024 | Real Madrid C - AD Torrejon CF 13.04.2024 | CD Paracuellos Antamira - CD Leganes B 14.04.2024 | AD Parla - CF Pozuelo de Alarcon 14.04.2024 | CD Canillas - Cuc Villalba 14.04.2024 | Colonia Moscardo - CF Trival Valderas Alcorcon 14.04.2024 | CDF Tres Cantos - CD Galapagar 14.04.2024 | CD Mostoles URJC - Alcala 14.04.2024 | FC Villanueva Del Pardillo - Las Rozas CF 14.04.2024 | Rayo Vallecano de Madrid B - AD Alcorcon B 21.04.2024 | AD Parla - CD Mostoles URJC 21.04.2024 | CD Leganes B - CF Pozuelo de Alarcon 21.04.2024 | AD Torrejon CF - AD Alcorcon B 21.04.2024 | Cuc Villalba - CDF Tres Cantos 21.04.2024 | Alcala - Real Madrid C 21.04.2024 | Colonia Moscardo - Rayo Vallecano de Madrid B 21.04.2024 | Las Rozas CF - CD Canillas 21.04.2024 | CD Galapagar - CD Paracuellos Antamira