20.04.2024 | 21:00 | Jeugd Royal Charleroi SC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 31. Hafta

Jeugd Royal Charleroi SC ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Jeugd Royal Charleroi SC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Stade du Pays de Charleroi Stadı'nda oynanıyor. Jeugd Royal Charleroi SC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Jeugd Royal Charleroi SC-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 20.04.2024 / 21:00

Maçın Hakemi: