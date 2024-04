Maçları Filtrele

14.04.2024 | BK Avarta - Ishoej IF 04.08.2023 | Holstebro BK - Vejgaard BK 05.08.2023 | VSK Aarhus - Young Boys FD Silkeborg 05.08.2023 | Vanloese IF - BK Avarta 05.08.2023 | IF Lyseng - Ishoej IF 05.08.2023 | Naesby BK - BK Frem 05.08.2023 | SFB Oure FA - Holbaek BI 12.08.2023 | Holbaek BI - VSK Aarhus 12.08.2023 | Ishoej IF - Naesby BK 12.08.2023 | Vejgaard BK - IF Lyseng 12.08.2023 | BK Frem - Vanloese IF 13.08.2023 | BK Avarta - Holstebro BK 13.08.2023 | Young Boys FD Silkeborg - SFB Oure FA 18.08.2023 | Holstebro BK - Young Boys FD Silkeborg 18.08.2023 | Vanloese IF - Holbaek BI 19.08.2023 | IF Lyseng - BK Frem 19.08.2023 | Vejgaard BK - Ishoej IF 19.08.2023 | VSK Aarhus - SFB Oure FA 19.08.2023 | Naesby BK - BK Avarta 25.08.2023 | BK Avarta - Holbaek BI 26.08.2023 | IF Lyseng - VSK Aarhus 26.08.2023 | Ishoej IF - Holstebro BK 26.08.2023 | SFB Oure FA - Naesby BK 26.08.2023 | BK Frem - Vejgaard BK 27.08.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Vanloese IF 02.09.2023 | Holbaek BI - Young Boys FD Silkeborg 02.09.2023 | Vanloese IF - Ishoej IF 02.09.2023 | VSK Aarhus - BK Frem 02.09.2023 | SFB Oure FA - BK Avarta 02.09.2023 | Naesby BK - Vejgaard BK 03.09.2023 | Holstebro BK - IF Lyseng 08.09.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Naesby BK 08.09.2023 | BK Frem - Holstebro BK 09.09.2023 | IF Lyseng - Vanloese IF 09.09.2023 | Ishoej IF - Holbaek BI 09.09.2023 | Vejgaard BK - SFB Oure FA 10.09.2023 | BK Avarta - VSK Aarhus 16.09.2023 | Holbaek BI - Holstebro BK 16.09.2023 | Vanloese IF - Vejgaard BK 16.09.2023 | VSK Aarhus - Ishoej IF 16.09.2023 | Young Boys FD Silkeborg - BK Avarta 16.09.2023 | SFB Oure FA - BK Frem 16.09.2023 | Naesby BK - IF Lyseng 23.09.2023 | IF Lyseng - Young Boys FD Silkeborg 23.09.2023 | Ishoej IF - SFB Oure FA 23.09.2023 | Vejgaard BK - BK Avarta 23.09.2023 | VSK Aarhus - Naesby BK 23.09.2023 | BK Frem - Holbaek BI 23.09.2023 | Holstebro BK - Vanloese IF 30.09.2023 | Holbaek BI - Vejgaard BK 30.09.2023 | Vanloese IF - VSK Aarhus 30.09.2023 | Naesby BK - Holstebro BK 30.09.2023 | SFB Oure FA - IF Lyseng 01.10.2023 | BK Avarta - BK Frem 01.10.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Ishoej IF 07.10.2023 | Vejgaard BK - VSK Aarhus 07.10.2023 | Ishoej IF - BK Avarta 07.10.2023 | BK Frem - Young Boys FD Silkeborg 07.10.2023 | Naesby BK - Vanloese IF 08.10.2023 | Holstebro BK - SFB Oure FA 08.10.2023 | IF Lyseng - Holbaek BI 13.10.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Vejgaard BK 14.10.2023 | Holbaek BI - Naesby BK 14.10.2023 | VSK Aarhus - Holstebro BK 14.10.2023 | SFB Oure FA - Vanloese IF 14.10.2023 | BK Frem - Ishoej IF 15.10.2023 | BK Avarta - IF Lyseng 21.10.2023 | IF Lyseng - SFB Oure FA 21.10.2023 | Vanloese IF - BK Frem 21.10.2023 | Vejgaard BK - Holbaek BI 21.10.2023 | Naesby BK - VSK Aarhus 21.10.2023 | Holstebro BK - BK Avarta 22.10.2023 | Ishoej IF - Young Boys FD Silkeborg 27.10.2023 | Holbaek BI - Ishoej IF 27.10.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Holstebro BK 28.10.2023 | VSK Aarhus - IF Lyseng 28.10.2023 | BK Frem - Naesby BK 28.10.2023 | SFB Oure FA - Vejgaard BK 29.10.2023 | BK Avarta - Vanloese IF 03.11.2023 | Holbaek BI - BK Avarta 04.11.2023 | IF Lyseng - Naesby BK 04.11.2023 | Vejgaard BK - Young Boys FD Silkeborg 04.11.2023 | Vanloese IF - SFB Oure FA 04.11.2023 | Holstebro BK - BK Frem 05.11.2023 | Ishoej IF - VSK Aarhus 11.11.2023 | VSK Aarhus - Vanloese IF 11.11.2023 | BK Frem - IF Lyseng 11.11.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Holbaek BI 11.11.2023 | SFB Oure FA - Holstebro BK 11.11.2023 | Naesby BK - Ishoej IF 12.11.2023 | BK Avarta - Vejgaard BK 18.11.2023 | BK Avarta - Young Boys FD Silkeborg 18.11.2023 | Holbaek BI - SFB Oure FA 18.11.2023 | Ishoej IF - IF Lyseng 18.11.2023 | Vejgaard BK - BK Frem 18.11.2023 | Vanloese IF - Naesby BK 18.11.2023 | Holstebro BK - VSK Aarhus 09.03.2024 | Ishoej IF - Vanloese IF 09.03.2024 | IF Lyseng - Holstebro BK 09.03.2024 | VSK Aarhus - Vejgaard BK 09.03.2024 | SFB Oure FA - Young Boys FD Silkeborg 09.03.2024 | BK Frem - BK Avarta 10.03.2024 | Naesby BK - Holbaek BI 15.03.2024 | Holbaek BI - BK Frem 15.03.2024 | Young Boys FD Silkeborg - VSK Aarhus 16.03.2024 | Vanloese IF - IF Lyseng 16.03.2024 | Vejgaard BK - Naesby BK 16.03.2024 | Holstebro BK - Ishoej IF 17.03.2024 | BK Avarta - SFB Oure FA 23.03.2024 | Ishoej IF - Vejgaard BK 23.03.2024 | IF Lyseng - BK Avarta 23.03.2024 | Vanloese IF - Holstebro BK 23.03.2024 | VSK Aarhus - Holbaek BI 23.03.2024 | Naesby BK - Young Boys FD Silkeborg 23.03.2024 | BK Frem - SFB Oure FA 28.03.2024 | BK Avarta - Ishoej IF 28.03.2024 | Holbaek BI - IF Lyseng 28.03.2024 | Holstebro BK - Naesby BK 28.03.2024 | Vejgaard BK - Vanloese IF 28.03.2024 | SFB Oure FA - VSK Aarhus 28.03.2024 | Young Boys FD Silkeborg - BK Frem 01.04.2024 | Ishoej IF - BK Frem 01.04.2024 | IF Lyseng - Vejgaard BK 01.04.2024 | Vanloese IF - Young Boys FD Silkeborg 01.04.2024 | VSK Aarhus - BK Avarta 01.04.2024 | Naesby BK - SFB Oure FA 01.04.2024 | Holstebro BK - Holbaek BI 06.04.2024 | BK Frem - VSK Aarhus 06.04.2024 | Holbaek BI - Vanloese IF 06.04.2024 | Vejgaard BK - Holstebro BK 06.04.2024 | Young Boys FD Silkeborg - IF Lyseng 06.04.2024 | SFB Oure FA - Ishoej IF 06.04.2024 | BK Avarta - Naesby BK 13.04.2024 | Vanloese IF - SFB Oure FA 13.04.2024 | Naesby BK - BK Frem 13.04.2024 | Vejgaard BK - Young Boys FD Silkeborg 14.04.2024 | Holbaek BI - VSK Aarhus 14.04.2024 | Holstebro BK - IF Lyseng