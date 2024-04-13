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Torneo Federal A 2024
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13.04.2024 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico | Torneo Federal A | 4. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CA Ferro Carril Oeste General Pico 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçı, Estadio Mario Sebastian Diez Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CA Ferro Carril Oeste General Pico
Maçın Tarihi ve Saati: 13.04.2024 / 22:00
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