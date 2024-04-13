13.04.2024 | 19:00 | CD Palencia Cristo Atletico-Cultural Deportiva Leonesa B | Tercera Federacion, Grup 8 | 29. Hafta

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13.04.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - Cultural Deportiva Leonesa B 09.09.2023 | CD Mirandes B - CD Villaralbo 09.09.2023 | CD Laguna de Duero - Atletico Bembibre 09.09.2023 | CD Colegios Diocesanos - Burgos CF Promesas 09.09.2023 | Atletico Astorga - CD Palencia CF 09.09.2023 | CD Virgen Del Camino - Salamanca CF UDS 09.09.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Atletico Tordesillas 09.09.2023 | UD Santa Marta - SD Almazan 10.09.2023 | SD Ponferradina B - Cultural Deportiva Leonesa B 10.09.2023 | CD Becerril - Real Avila CF 16.09.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - UD Santa Marta 16.09.2023 | CD Villaralbo - CD Becerril 16.09.2023 | CD Palencia CF - CD Colegios Diocesanos 16.09.2023 | Atletico Bembibre - CD Palencia Cristo Atletico 17.09.2023 | Real Avila CF - CD Laguna de Duero 17.09.2023 | Salamanca CF UDS - CD Mirandes B 17.09.2023 | Atletico Tordesillas - Atletico Astorga 17.09.2023 | SD Almazan - CD Virgen Del Camino 17.09.2023 | Burgos CF Promesas - SD Ponferradina B 23.09.2023 | CD Colegios Diocesanos - Atletico Tordesillas 23.09.2023 | SD Ponferradina B - CD Palencia CF 23.09.2023 | CD Laguna de Duero - CD Villaralbo 23.09.2023 | CD Virgen Del Camino - Cultural Deportiva Leonesa B 23.09.2023 | UD Santa Marta - Burgos CF Promesas 23.09.2023 | CD Mirandes B - SD Almazan 23.09.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - Atletico Astorga 24.09.2023 | Atletico Bembibre - Real Avila CF 24.09.2023 | CD Becerril - Salamanca CF UDS 30.09.2023 | CD Villaralbo - Atletico Bembibre 30.09.2023 | Atletico Astorga - CD Colegios Diocesanos 30.09.2023 | Burgos CF Promesas - CD Virgen Del Camino 30.09.2023 | CD Palencia CF - UD Santa Marta 30.09.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Mirandes B 01.10.2023 | Atletico Tordesillas - SD Ponferradina B 01.10.2023 | Salamanca CF UDS - CD Laguna de Duero 01.10.2023 | Real Avila CF - CD Palencia Cristo Atletico 01.10.2023 | SD Almazan - CD Becerril 07.10.2023 | SD Ponferradina B - Atletico Astorga 07.10.2023 | CD Laguna de Duero - SD Almazan 07.10.2023 | CD Virgen Del Camino - CD Palencia CF 07.10.2023 | CD Mirandes B - Burgos CF Promesas 07.10.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Colegios Diocesanos 08.10.2023 | UD Santa Marta - Atletico Tordesillas 08.10.2023 | Atletico Bembibre - Salamanca CF UDS 08.10.2023 | Real Avila CF - CD Villaralbo 08.10.2023 | CD Becerril - Cultural Deportiva Leonesa B 14.10.2023 | CD Colegios Diocesanos - SD Ponferradina B 14.10.2023 | Atletico Astorga - UD Santa Marta 14.10.2023 | CD Villaralbo - CD Palencia Cristo Atletico 14.10.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Laguna de Duero 14.10.2023 | Burgos CF Promesas - CD Becerril 14.10.2023 | SD Almazan - Atletico Bembibre 15.10.2023 | Atletico Tordesillas - CD Virgen Del Camino 15.10.2023 | Salamanca CF UDS - Real Avila CF 15.10.2023 | CD Palencia CF - CD Mirandes B 21.10.2023 | CD Virgen Del Camino - Atletico Astorga 21.10.2023 | UD Santa Marta - CD Colegios Diocesanos 21.10.2023 | CD Laguna de Duero - Burgos CF Promesas 21.10.2023 | CD Villaralbo - Salamanca CF UDS 22.10.2023 | Real Avila CF - SD Almazan 22.10.2023 | CD Mirandes B - Atletico Tordesillas 22.10.2023 | CD Becerril - CD Palencia CF 22.10.2023 | Atletico Bembibre - Cultural Deportiva Leonesa B 22.10.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - SD Ponferradina B 28.10.2023 | SD Ponferradina B - UD Santa Marta 28.10.2023 | CD Colegios Diocesanos - CD Virgen Del Camino 28.10.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - Real Avila CF 29.10.2023 | Atletico Astorga - CD Mirandes B 29.10.2023 | Atletico Tordesillas - CD Becerril 29.10.2023 | SD Almazan - CD Villaralbo 29.10.2023 | Burgos CF Promesas - Atletico Bembibre 29.10.2023 | Salamanca CF UDS - CD Palencia Cristo Atletico 29.10.2023 | CD Palencia CF - CD Laguna de Duero 01.11.2023 | Salamanca CF UDS - CD Palencia Cristo Atletico 04.11.2023 | CD Virgen Del Camino - SD Ponferradina B 04.11.2023 | CD Mirandes B - CD Colegios Diocesanos 04.11.2023 | CD Laguna de Duero - Atletico Tordesillas 04.11.2023 | CD Villaralbo - Cultural Deportiva Leonesa B 05.11.2023 | Real Avila CF - Burgos CF Promesas 05.11.2023 | CD Becerril - Atletico Astorga 05.11.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - UD Santa Marta 05.11.2023 | Salamanca CF UDS - SD Almazan 05.11.2023 | Atletico Bembibre - CD Palencia CF 11.11.2023 | Atletico Astorga - CD Laguna de Duero 11.11.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - Salamanca CF UDS 11.11.2023 | SD Ponferradina B - CD Mirandes B 11.11.2023 | CD Colegios Diocesanos - CD Becerril 11.11.2023 | UD Santa Marta - CD Virgen Del Camino 11.11.2023 | Burgos CF Promesas - CD Villaralbo 12.11.2023 | Atletico Tordesillas - Atletico Bembibre 12.11.2023 | SD Almazan - CD Palencia Cristo Atletico 12.11.2023 | CD Palencia CF - Real Avila CF 18.11.2023 | CD Mirandes B - UD Santa Marta 18.11.2023 | CD Villaralbo - CD Palencia CF 18.11.2023 | CD Laguna de Duero - CD Colegios Diocesanos 18.11.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Virgen Del Camino 19.11.2023 | Salamanca CF UDS - Burgos CF Promesas 19.11.2023 | Real Avila CF - Atletico Tordesillas 19.11.2023 | CD Becerril - SD Ponferradina B 19.11.2023 | SD Almazan - Cultural Deportiva Leonesa B 19.11.2023 | Atletico Bembibre - Atletico Astorga 25.11.2023 | SD Ponferradina B - CD Laguna de Duero 25.11.2023 | CD Virgen Del Camino - CD Mirandes B 25.11.2023 | Atletico Astorga - Real Avila CF 25.11.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Palencia Cristo Atletico 25.11.2023 | CD Colegios Diocesanos - Atletico Bembibre 25.11.2023 | UD Santa Marta - CD Becerril 26.11.2023 | Atletico Tordesillas - CD Villaralbo 26.11.2023 | Burgos CF Promesas - SD Almazan 26.11.2023 | CD Palencia CF - Salamanca CF UDS 02.12.2023 | Cultural Deportiva Leonesa B - Burgos CF Promesas 02.12.2023 | CD Villaralbo - Atletico Astorga 02.12.2023 | Atletico Bembibre - SD Ponferradina B 02.12.2023 | CD Laguna de Duero - UD Santa Marta 02.12.2023 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Mirandes B 03.12.2023 | Real Avila CF - CD Colegios Diocesanos 03.12.2023 | CD Becerril - CD Virgen Del Camino 03.12.2023 | Salamanca CF UDS - Atletico Tordesillas 03.12.2023 | SD Almazan - CD Palencia CF 16.12.2023 | CD Mirandes B - CD Becerril 16.12.2023 | CD Virgen Del Camino - CD Laguna de Duero 16.12.2023 | SD Ponferradina B - Real Avila CF 16.12.2023 | CD Colegios Diocesanos - CD Villaralbo 16.12.2023 | Burgos CF Promesas - CD Palencia Cristo Atletico 16.12.2023 | Atletico Astorga - Salamanca CF UDS 16.12.2023 | Atletico Tordesillas - SD Almazan 16.12.2023 | CD Palencia CF - Cultural Deportiva Leonesa B 17.12.2023 | UD Santa Marta - Atletico Bembibre 07.01.2024 | CD Laguna de Duero - CD Mirandes B 07.01.2024 | Atletico Bembibre - CD Virgen Del Camino 07.01.2024 | Salamanca CF UDS - CD Colegios Diocesanos 07.01.2024 | Real Avila CF - UD Santa Marta 07.01.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - Atletico Tordesillas 07.01.2024 | CD Villaralbo - SD Ponferradina B 07.01.2024 | SD Almazan - Atletico Astorga 07.01.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Becerril 07.01.2024 | Burgos CF Promesas - CD Palencia CF 13.01.2024 | CD Virgen Del Camino - Real Avila CF 13.01.2024 | SD Ponferradina B - Salamanca CF UDS 13.01.2024 | CD Mirandes B - Atletico Bembibre 13.01.2024 | CD Colegios Diocesanos - SD Almazan 13.01.2024 | UD Santa Marta - CD Villaralbo 13.01.2024 | Atletico Astorga - Cultural Deportiva Leonesa B 13.01.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Palencia CF 14.01.2024 | Atletico Tordesillas - Burgos CF Promesas 14.01.2024 | CD Becerril - CD Laguna de Duero 20.01.2024 | CD Villaralbo - CD Virgen Del Camino 20.01.2024 | CD Laguna de Duero - CD Palencia Cristo Atletico 20.01.2024 | Burgos CF Promesas - Atletico Astorga 20.01.2024 | CD Palencia CF - Atletico Tordesillas 21.01.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Colegios Diocesanos 21.01.2024 | Salamanca CF UDS - UD Santa Marta 21.01.2024 | Real Avila CF - CD Mirandes B 21.01.2024 | SD Almazan - SD Ponferradina B 21.01.2024 | Atletico Bembibre - CD Becerril 27.01.2024 | CD Villaralbo - CD Mirandes B 27.01.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - SD Ponferradina B 27.01.2024 | Atletico Tordesillas - CD Palencia Cristo Atletico 27.01.2024 | Atletico Bembibre - CD Laguna de Duero 27.01.2024 | Burgos CF Promesas - CD Colegios Diocesanos 27.01.2024 | CD Palencia CF - Atletico Astorga 28.01.2024 | Salamanca CF UDS - CD Virgen Del Camino 28.01.2024 | Real Avila CF - CD Becerril 28.01.2024 | SD Almazan - UD Santa Marta 03.02.2024 | CD Virgen Del Camino - SD Almazan 03.02.2024 | CD Colegios Diocesanos - CD Palencia CF 03.02.2024 | UD Santa Marta - Cultural Deportiva Leonesa B 03.02.2024 | CD Laguna de Duero - Real Avila CF 03.02.2024 | SD Ponferradina B - Burgos CF Promesas 03.02.2024 | Atletico Astorga - Atletico Tordesillas 04.02.2024 | CD Mirandes B - Salamanca CF UDS 04.02.2024 | CD Becerril - CD Villaralbo 04.02.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - Atletico Bembibre 10.02.2024 | Atletico Astorga - CD Palencia Cristo Atletico 10.02.2024 | SD Almazan - CD Mirandes B 10.02.2024 | Burgos CF Promesas - UD Santa Marta 11.02.2024 | Salamanca CF UDS - CD Becerril 11.02.2024 | CD Villaralbo - CD Laguna de Duero 11.02.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Virgen Del Camino 11.02.2024 | Real Avila CF - Atletico Bembibre 11.02.2024 | Atletico Tordesillas - CD Colegios Diocesanos 11.02.2024 | CD Palencia CF - SD Ponferradina B 18.02.2024 | UD Santa Marta - CD Palencia CF 18.02.2024 | CD Virgen Del Camino - Burgos CF Promesas 18.02.2024 | SD Ponferradina B - Atletico Tordesillas 18.02.2024 | CD Mirandes B - Cultural Deportiva Leonesa B 18.02.2024 | CD Colegios Diocesanos - Atletico Astorga 18.02.2024 | CD Laguna de Duero - Salamanca CF UDS 18.02.2024 | Atletico Bembibre - CD Villaralbo 18.02.2024 | CD Becerril - SD Almazan 18.02.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - Real Avila CF 24.02.2024 | CD Colegios Diocesanos - CD Palencia Cristo Atletico 24.02.2024 | CD Villaralbo - Real Avila CF 24.02.2024 | Atletico Astorga - SD Ponferradina B 24.02.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Becerril 24.02.2024 | Burgos CF Promesas - CD Mirandes B 25.02.2024 | Salamanca CF UDS - Atletico Bembibre 25.02.2024 | Atletico Tordesillas - UD Santa Marta 25.02.2024 | SD Almazan - CD Laguna de Duero 25.02.2024 | CD Palencia CF - CD Virgen Del Camino 02.03.2024 | SD Ponferradina B - CD Colegios Diocesanos 02.03.2024 | CD Laguna de Duero - Cultural Deportiva Leonesa B 02.03.2024 | CD Virgen Del Camino - Atletico Tordesillas 02.03.2024 | CD Mirandes B - CD Palencia CF 02.03.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - CD Villaralbo 02.03.2024 | Atletico Bembibre - SD Almazan 03.03.2024 | UD Santa Marta - Atletico Astorga 03.03.2024 | Real Avila CF - Salamanca CF UDS 03.03.2024 | CD Becerril - Burgos CF Promesas 06.03.2024 | SD Almazan - SD Ponferradina B 06.03.2024 | CD Villaralbo - CD Laguna de Duero 09.03.2024 | CD Colegios Diocesanos - UD Santa Marta 09.03.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - Atletico Bembibre 09.03.2024 | Atletico Astorga - CD Virgen Del Camino 09.03.2024 | Burgos CF Promesas - CD Laguna de Duero 10.03.2024 | CD Palencia CF - CD Becerril 10.03.2024 | Atletico Tordesillas - CD Mirandes B 10.03.2024 | Salamanca CF UDS - CD Villaralbo 10.03.2024 | SD Almazan - Real Avila CF 10.03.2024 | SD Ponferradina B - CD Palencia Cristo Atletico 13.03.2024 | CD Virgen Del Camino - Atletico Tordesillas 16.03.2024 | CD Laguna de Duero - CD Palencia CF 16.03.2024 | CD Mirandes B - Atletico Astorga 16.03.2024 | CD Virgen Del Camino - CD Colegios Diocesanos 16.03.2024 | CD Villaralbo - SD Almazan 16.03.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - Salamanca CF UDS 17.03.2024 | UD Santa Marta - SD Ponferradina B 17.03.2024 | CD Becerril - Atletico Tordesillas 17.03.2024 | Real Avila CF - Cultural Deportiva Leonesa B 17.03.2024 | Atletico Bembibre - Burgos CF Promesas 23.03.2024 | UD Santa Marta - CD Palencia Cristo Atletico 23.03.2024 | CD Colegios Diocesanos - CD Mirandes B 23.03.2024 | Atletico Astorga - CD Becerril 23.03.2024 | Atletico Tordesillas - CD Laguna de Duero 23.03.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - CD Villaralbo 23.03.2024 | SD Almazan - Salamanca CF UDS 23.03.2024 | Burgos CF Promesas - Real Avila CF 24.03.2024 | SD Ponferradina B - CD Virgen Del Camino 24.03.2024 | CD Palencia CF - Atletico Bembibre 28.03.2024 | CD Villaralbo - Burgos CF Promesas 28.03.2024 | CD Virgen Del Camino - UD Santa Marta 28.03.2024 | CD Laguna de Duero - Atletico Astorga 28.03.2024 | CD Mirandes B - SD Ponferradina B 28.03.2024 | Atletico Bembibre - SD Almazan 31.03.2024 | Real Avila CF - CD Palencia CF 31.03.2024 | CD Becerril - CD Colegios Diocesanos 31.03.2024 | Salamanca CF UDS - Cultural Deportiva Leonesa B 31.03.2024 | Atletico Bembibre - Atletico Tordesillas 31.03.2024 | CD Palencia Cristo Atletico - SD Almazan 06.04.2024 | CD Colegios Diocesanos - CD Laguna de Duero 06.04.2024 | CD Virgen Del Camino - CD Palencia Cristo Atletico 06.04.2024 | Cultural Deportiva Leonesa B - SD Almazan 06.04.2024 | Burgos CF Promesas - Salamanca CF UDS 06.04.2024 | Atletico Astorga - Atletico Bembibre 06.04.2024 | CD Palencia CF - CD Villaralbo 07.04.2024 | SD Ponferradina B - CD Becerril 07.04.2024 | UD Santa Marta - CD Mirandes B 07.04.2024 | Atletico Tordesillas - Real Avila CF 13.04.2024 | CD Laguna de Duero - SD Ponferradina B 13.04.2024 | CD Villaralbo - Atletico Tordesillas