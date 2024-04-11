11.04.2024 | 00:30 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-Once Deportivo de Ahuachapan | Premier Lig, Kapanış | 16. Hafta

CD Luis Angel Firpo Usulutan ile Once Deportivo de Ahuachapan 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Luis Angel Firpo Usulutan-Once Deportivo de Ahuachapan maçı, Sergio Torres Stadium Stadı'nda oynanıyor. CD Luis Angel Firpo Usulutan-Once Deportivo de Ahuachapan maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CD Luis Angel Firpo Usulutan-Once Deportivo de Ahuachapan
Maçın Tarihi ve Saati: 11.04.2024 / 00:30
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