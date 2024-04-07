07.04.2024 | 12:30 | CF Trival Valderas Alcorcon-Rayo Vallecano de Madrid B | Tercera Federacion, Grup 7 | 28. Hafta

CF Trival Valderas Alcorcon ile Rayo Vallecano de Madrid B 23/24 Tercera Federacion, Grup 7 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CF Trival Valderas Alcorcon-Rayo Vallecano de Madrid B maçı, Campo de Futbol La Canaleja Stadı'nda oynanıyor. CF Trival Valderas Alcorcon-Rayo Vallecano de Madrid B maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CF Trival Valderas Alcorcon-Rayo Vallecano de Madrid B
Maçın Tarihi ve Saati: 07.04.2024 / 12:30
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