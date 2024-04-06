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Torneo Federal A 2024
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06.04.2024 | 22:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-Deportivo Camioneros | Torneo Federal A | 3. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile Deportivo Camioneros 2024 Torneo Federal A 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-Deportivo Camioneros maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-Deportivo Camioneros maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-Deportivo Camioneros
Maçın Tarihi ve Saati: 06.04.2024 / 22:00
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