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Torneo Federal A 2024
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06.04.2024 | 22:00 | CA Ferro Carril Oeste General Pico-CS Estudiantes San Luis | Torneo Federal A | 3. Hafta

CA Ferro Carril Oeste General Pico ile CS Estudiantes San Luis 2024 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Ferro Carril Oeste General Pico-CS Estudiantes San Luis maçı, Coloso Barrio Talleres Stadı'nda oynanıyor. CA Ferro Carril Oeste General Pico-CS Estudiantes San Luis maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Ferro Carril Oeste General Pico-CS Estudiantes San Luis
Maçın Tarihi ve Saati: 06.04.2024 / 22:00
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