24.03.2024 | 03:00 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz | Torneo Federal A | 1. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile CD Argentino Monte Maiz 2024 Torneo Federal A 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz maçı, Estadio Mario Sebastian Diez'nde oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-CD Argentino Monte Maiz
Maçın Tarihi ve Saati: 24.03.2024 / 03:00
Maçın Hakemi: