Maçları Filtrele

23.03.2024 | SC Trestina - ASD Seravezza Pozzi Calcio 10.09.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - ASD Sangiovannese 1927 10.09.2023 | Real Forte Querceta - Figline 10.09.2023 | Grosseto - Vivi Altotevere Sansepolcro 10.09.2023 | Mobilieri Ponsacco - SC Trestina 10.09.2023 | Aquila Montevarchi - ASD Seravezza Pozzi Calcio 10.09.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - US Follonica Gavorrano 10.09.2023 | Poggibonsi - US Livorno 1915 10.09.2023 | Orvietana Calcio - Tau Calcio Altopascio 10.09.2023 | US Pianese - SC Cenaia 1969 17.09.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - Mobilieri Ponsacco 17.09.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Orvietana Calcio 17.09.2023 | Figline - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 17.09.2023 | SC Cenaia 1969 - Real Forte Querceta 17.09.2023 | US Follonica Gavorrano - US Pianese 17.09.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - ASD San Donato Tavarnelle 17.09.2023 | Tau Calcio Altopascio - Aquila Montevarchi 17.09.2023 | SC Trestina - Poggibonsi 17.09.2023 | US Livorno 1915 - Grosseto 23.09.2023 | Mobilieri Ponsacco - US Livorno 1915 24.09.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Poggibonsi 24.09.2023 | US Pianese - ASD Sangiovannese 1927 24.09.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - Figline 24.09.2023 | Grosseto - ASD Seravezza Pozzi Calcio 24.09.2023 | Real Forte Querceta - SC Trestina 24.09.2023 | Orvietana Calcio - US Follonica Gavorrano 24.09.2023 | Aquila Montevarchi - SC Cenaia 1969 24.09.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Tau Calcio Altopascio 30.09.2023 | SC Trestina - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 01.10.2023 | Poggibonsi - Mobilieri Ponsacco 01.10.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Orvietana Calcio 01.10.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - Real Forte Querceta 01.10.2023 | US Livorno 1915 - Vivi Altotevere Sansepolcro 01.10.2023 | Figline - US Pianese 01.10.2023 | SC Cenaia 1969 - ASD San Donato Tavarnelle 01.10.2023 | Tau Calcio Altopascio - Grosseto 01.10.2023 | US Follonica Gavorrano - Aquila Montevarchi 08.10.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Livorno 08.10.2023 | US Pianese - Poggibonsi 08.10.2023 | Aquila Montevarchi - ASD Sangiovannese 1927 08.10.2023 | Orvietana Calcio - Figline 08.10.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - SC Trestina 08.10.2023 | Tau Calcio Altopascio - ASD Seravezza Pozzi Calcio 08.10.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - US Follonica Gavorrano 08.10.2023 | Real Forte Querceta - Mobilieri Ponsacco 08.10.2023 | Grosseto - SC Cenaia 1969 14.10.2023 | Poggibonsi - Real Forte Querceta 15.10.2023 | Livorno - Tau Calcio Altopascio 15.10.2023 | SC Cenaia 1969 - Orvietana Calcio 15.10.2023 | Mobilieri Ponsacco - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 15.10.2023 | SC Trestina - US Pianese 15.10.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - ASD San Donato Tavarnelle 15.10.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Vivi Altotevere Sansepolcro 15.10.2023 | US Follonica Gavorrano - Grosseto 15.10.2023 | Figline - Aquila Montevarchi 22.10.2023 | Aquila Montevarchi - Poggibonsi 22.10.2023 | Real Forte Querceta - Livorno 22.10.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Figline 22.10.2023 | Grosseto - ASD Sangiovannese 1927 22.10.2023 | US Pianese - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 22.10.2023 | Orvietana Calcio - SC Trestina 22.10.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - US Follonica Gavorrano 22.10.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - Mobilieri Ponsacco 22.10.2023 | Tau Calcio Altopascio - SC Cenaia 1969 28.10.2023 | US Follonica Gavorrano - Tau Calcio Altopascio 28.10.2023 | Poggibonsi - ASD San Donato Tavarnelle 28.10.2023 | SC Trestina - Aquila Montevarchi 29.10.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - Orvietana Calcio 29.10.2023 | Livorno - ASD Seravezza Pozzi Calcio 29.10.2023 | SC Cenaia 1969 - Vivi Altotevere Sansepolcro 29.10.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Real Forte Querceta 29.10.2023 | Mobilieri Ponsacco - US Pianese 29.10.2023 | Figline - Grosseto 01.11.2023 | US Pianese - Livorno 01.11.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Figline 01.11.2023 | Tau Calcio Altopascio - ASD Sangiovannese 1927 01.11.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - Real Forte Querceta 01.11.2023 | Aquila Montevarchi - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 01.11.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - SC Trestina 01.11.2023 | Orvietana Calcio - Mobilieri Ponsacco 01.11.2023 | US Follonica Gavorrano - SC Cenaia 1969 01.11.2023 | Grosseto - Poggibonsi 05.11.2023 | Poggibonsi - Orvietana Calcio 05.11.2023 | Figline - Tau Calcio Altopascio 05.11.2023 | Livorno - US Follonica Gavorrano 05.11.2023 | SC Cenaia 1969 - ASD Seravezza Pozzi Calcio 05.11.2023 | Real Forte Querceta - US Pianese 05.11.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - ASD San Donato Tavarnelle 05.11.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - Vivi Altotevere Sansepolcro 05.11.2023 | Mobilieri Ponsacco - Aquila Montevarchi 05.11.2023 | SC Trestina - Grosseto 12.11.2023 | Tau Calcio Altopascio - Poggibonsi 12.11.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - Livorno 12.11.2023 | US Follonica Gavorrano - ASD Sangiovannese 1927 12.11.2023 | SC Cenaia 1969 - Figline 12.11.2023 | Aquila Montevarchi - US Pianese 12.11.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - SC Trestina 12.11.2023 | Grosseto - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 12.11.2023 | Orvietana Calcio - Real Forte Querceta 12.11.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Mobilieri Ponsacco 15.11.2023 | US Pianese - Livorno 15.11.2023 | Mobilieri Ponsacco - Aquila Montevarchi 19.11.2023 | Livorno - SC Cenaia 1969 19.11.2023 | SC Trestina - Tau Calcio Altopascio 19.11.2023 | Figline - US Follonica Gavorrano 19.11.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Orvietana Calcio 19.11.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - ASD Seravezza Pozzi Calcio 19.11.2023 | US Pianese - ASD San Donato Tavarnelle 19.11.2023 | Poggibonsi - Vivi Altotevere Sansepolcro 19.11.2023 | Real Forte Querceta - Aquila Montevarchi 19.11.2023 | Mobilieri Ponsacco - Grosseto 26.11.2023 | US Follonica Gavorrano - Poggibonsi 26.11.2023 | Figline - ASD Sangiovannese 1927 26.11.2023 | Aquila Montevarchi - Livorno 26.11.2023 | Orvietana Calcio - ASD San Donato Tavarnelle 26.11.2023 | Grosseto - US Pianese 26.11.2023 | SC Cenaia 1969 - SC Trestina 26.11.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Real Forte Querceta 26.11.2023 | Tau Calcio Altopascio - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 26.11.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Mobilieri Ponsacco 03.12.2023 | Mobilieri Ponsacco - Tau Calcio Altopascio 03.12.2023 | US Pianese - Orvietana Calcio 03.12.2023 | SC Trestina - US Follonica Gavorrano 03.12.2023 | Poggibonsi - ASD Seravezza Pozzi Calcio 03.12.2023 | Livorno - Figline 03.12.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Vivi Altotevere Sansepolcro 03.12.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - Aquila Montevarchi 03.12.2023 | Real Forte Querceta - Grosseto 03.12.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - SC Cenaia 1969 10.12.2023 | SC Cenaia 1969 - Poggibonsi 10.12.2023 | Orvietana Calcio - Aquila Montevarchi 10.12.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - Livorno 10.12.2023 | Grosseto - ASD San Donato Tavarnelle 10.12.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - US Pianese 10.12.2023 | Figline - SC Trestina 10.12.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 10.12.2023 | Tau Calcio Altopascio - Real Forte Querceta 10.12.2023 | US Follonica Gavorrano - Mobilieri Ponsacco 16.12.2023 | ASD San Donato Tavarnelle - Tau Calcio Altopascio 16.12.2023 | US Pianese - ASD Seravezza Pozzi Calcio 16.12.2023 | Mobilieri Ponsacco - Figline 16.12.2023 | Aquila Montevarchi - Vivi Altotevere Sansepolcro 17.12.2023 | Real Forte Querceta - US Follonica Gavorrano 17.12.2023 | SC Trestina - Livorno 17.12.2023 | Orvietana Calcio - Grosseto 17.12.2023 | Poggibonsi - ASD Sangiovannese 1927 17.12.2023 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - SC Cenaia 1969 20.12.2023 | Figline - Poggibonsi 20.12.2023 | Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD San Donato Tavarnelle 20.12.2023 | Tau Calcio Altopascio - US Pianese 20.12.2023 | ASD Sangiovannese 1927 - SC Trestina 20.12.2023 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Real Forte Querceta 20.12.2023 | US Follonica Gavorrano - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 20.12.2023 | Livorno - Orvietana Calcio 20.12.2023 | SC Cenaia 1969 - Mobilieri Ponsacco 21.12.2023 | Grosseto - Aquila Montevarchi 07.01.2024 | SC Trestina - Mobilieri Ponsacco 07.01.2024 | Tau Calcio Altopascio - Orvietana Calcio 07.01.2024 | Figline - Real Forte Querceta 07.01.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 07.01.2024 | SC Cenaia 1969 - US Pianese 07.01.2024 | US Follonica Gavorrano - ASD San Donato Tavarnelle 07.01.2024 | Livorno - Poggibonsi 07.01.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Aquila Montevarchi 07.01.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Grosseto 14.01.2024 | Grosseto - Livorno 14.01.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Figline 14.01.2024 | Mobilieri Ponsacco - ASD Sangiovannese 1927 14.01.2024 | Orvietana Calcio - Vivi Altotevere Sansepolcro 14.01.2024 | Poggibonsi - SC Trestina 14.01.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - ASD Seravezza Pozzi Calcio 14.01.2024 | US Pianese - US Follonica Gavorrano 14.01.2024 | Aquila Montevarchi - Tau Calcio Altopascio 14.01.2024 | Real Forte Querceta - SC Cenaia 1969 21.01.2024 | Livorno - Mobilieri Ponsacco 21.01.2024 | US Follonica Gavorrano - Orvietana Calcio 21.01.2024 | Poggibonsi - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 21.01.2024 | SC Trestina - Real Forte Querceta 21.01.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - US Pianese 21.01.2024 | Tau Calcio Altopascio - Vivi Altotevere Sansepolcro 21.01.2024 | Figline - ASD San Donato Tavarnelle 21.01.2024 | SC Cenaia 1969 - Aquila Montevarchi 21.01.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Grosseto 28.01.2024 | Mobilieri Ponsacco - Poggibonsi 28.01.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - Livorno 28.01.2024 | US Pianese - Figline 28.01.2024 | Real Forte Querceta - ASD Sangiovannese 1927 28.01.2024 | Orvietana Calcio - ASD Seravezza Pozzi Calcio 28.01.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - SC Trestina 28.01.2024 | Aquila Montevarchi - US Follonica Gavorrano 28.01.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - SC Cenaia 1969 28.01.2024 | Grosseto - Tau Calcio Altopascio 04.02.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Tau Calcio Altopascio 04.02.2024 | Figline - Orvietana Calcio 04.02.2024 | Mobilieri Ponsacco - Real Forte Querceta 04.02.2024 | Livorno - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 04.02.2024 | Poggibonsi - US Pianese 04.02.2024 | US Follonica Gavorrano - Vivi Altotevere Sansepolcro 04.02.2024 | SC Trestina - ASD San Donato Tavarnelle 04.02.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - Aquila Montevarchi 04.02.2024 | SC Cenaia 1969 - Grosseto 11.02.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - ASD Sangiovannese 1927 11.02.2024 | Real Forte Querceta - Poggibonsi 11.02.2024 | Tau Calcio Altopascio - Livorno 11.02.2024 | Aquila Montevarchi - Figline 11.02.2024 | US Pianese - SC Trestina 11.02.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD Seravezza Pozzi Calcio 11.02.2024 | Grosseto - US Follonica Gavorrano 11.02.2024 | Orvietana Calcio - SC Cenaia 1969 17.02.2024 | Tau Calcio Altopascio - Livorno 18.02.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - ASD Sangiovannese 1927 18.02.2024 | Real Forte Querceta - Poggibonsi 18.02.2024 | Aquila Montevarchi - Figline 18.02.2024 | US Pianese - SC Trestina 18.02.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD Seravezza Pozzi Calcio 18.02.2024 | Grosseto - US Follonica Gavorrano 18.02.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Mobilieri Ponsacco 18.02.2024 | Orvietana Calcio - SC Cenaia 1969 18.02.2024 | SC Cenaia 1969 - Tau Calcio Altopascio 18.02.2024 | SC Trestina - Orvietana Calcio 18.02.2024 | US Follonica Gavorrano - ASD Seravezza Pozzi Calcio 18.02.2024 | Livorno - Real Forte Querceta 18.02.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - US Pianese 18.02.2024 | Mobilieri Ponsacco - ASD San Donato Tavarnelle 18.02.2024 | Figline - Vivi Altotevere Sansepolcro 18.02.2024 | Poggibonsi - Aquila Montevarchi 18.02.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - Grosseto 24.02.2024 | US Follonica Gavorrano - ASD Seravezza Pozzi Calcio 25.02.2024 | SC Cenaia 1969 - Tau Calcio Altopascio 25.02.2024 | SC Trestina - Orvietana Calcio 25.02.2024 | Livorno - Real Forte Querceta 25.02.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - US Pianese 25.02.2024 | Mobilieri Ponsacco - ASD San Donato Tavarnelle 25.02.2024 | Figline - Vivi Altotevere Sansepolcro 25.02.2024 | Poggibonsi - Aquila Montevarchi 25.02.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - Grosseto 25.02.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - Poggibonsi 25.02.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Livorno 25.02.2024 | Grosseto - Figline 25.02.2024 | Orvietana Calcio - ASD Sangiovannese 1927 25.02.2024 | Real Forte Querceta - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 25.02.2024 | Aquila Montevarchi - SC Trestina 25.02.2024 | Tau Calcio Altopascio - US Follonica Gavorrano 25.02.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - SC Cenaia 1969 25.02.2024 | US Pianese - Mobilieri Ponsacco 02.03.2024 | Aquila Montevarchi - SC Trestina 03.03.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - Poggibonsi 03.03.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - Livorno 03.03.2024 | Grosseto - Figline 03.03.2024 | Orvietana Calcio - ASD Sangiovannese 1927 03.03.2024 | Real Forte Querceta - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 03.03.2024 | Tau Calcio Altopascio - US Follonica Gavorrano 03.03.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - SC Cenaia 1969 03.03.2024 | US Pianese - Mobilieri Ponsacco 03.03.2024 | SC Cenaia 1969 - US Follonica Gavorrano 03.03.2024 | Mobilieri Ponsacco - Orvietana Calcio 03.03.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - Tau Calcio Altopascio 03.03.2024 | Figline - ASD Seravezza Pozzi Calcio 03.03.2024 | Livorno - US Pianese 03.03.2024 | SC Trestina - Vivi Altotevere Sansepolcro 03.03.2024 | Real Forte Querceta - ASD San Donato Tavarnelle 03.03.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Aquila Montevarchi 03.03.2024 | Poggibonsi - Grosseto 10.03.2024 | SC Cenaia 1969 - US Follonica Gavorrano 10.03.2024 | Mobilieri Ponsacco - Orvietana Calcio 10.03.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - Tau Calcio Altopascio 10.03.2024 | Figline - ASD Seravezza Pozzi Calcio 10.03.2024 | Livorno - US Pianese 10.03.2024 | SC Trestina - Vivi Altotevere Sansepolcro 10.03.2024 | Real Forte Querceta - ASD San Donato Tavarnelle 10.03.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Aquila Montevarchi 10.03.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD Sangiovannese 1927 10.03.2024 | Orvietana Calcio - Poggibonsi 10.03.2024 | US Follonica Gavorrano - Livorno 10.03.2024 | Tau Calcio Altopascio - Figline 10.03.2024 | Grosseto - SC Trestina 10.03.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 10.03.2024 | US Pianese - Real Forte Querceta 10.03.2024 | Aquila Montevarchi - Mobilieri Ponsacco 10.03.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - SC Cenaia 1969 10.03.2024 | Poggibonsi - Grosseto 17.03.2024 | Orvietana Calcio - Poggibonsi 17.03.2024 | US Follonica Gavorrano - Livorno 17.03.2024 | Tau Calcio Altopascio - Figline 17.03.2024 | Grosseto - SC Trestina 17.03.2024 | ASD San Donato Tavarnelle - GSD Ghivizzano Borgoamozzano 17.03.2024 | US Pianese - Real Forte Querceta 17.03.2024 | Aquila Montevarchi - Mobilieri Ponsacco 17.03.2024 | ASD Seravezza Pozzi Calcio - SC Cenaia 1969 17.03.2024 | Vivi Altotevere Sansepolcro - ASD Sangiovannese 1927 23.03.2024 | Real Forte Querceta - Orvietana Calcio 23.03.2024 | Livorno - ASD San Donato Tavarnelle 23.03.2024 | GSD Ghivizzano Borgoamozzano - Grosseto 24.03.2024 | Figline - SC Cenaia 1969 24.03.2024 | Poggibonsi - Tau Calcio Altopascio 24.03.2024 | ASD Sangiovannese 1927 - US Follonica Gavorrano 24.03.2024 | Mobilieri Ponsacco - Vivi Altotevere Sansepolcro 24.03.2024 | US Pianese - Aquila Montevarchi