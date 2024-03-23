23.03.2024 | 22:00 | KSC Lokeren Temse-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 28. Hafta

KSC Lokeren Temse ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen KSC Lokeren Temse-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Daknamstadion Stadı'nda oynanıyor. KSC Lokeren Temse-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: KSC Lokeren Temse-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes

Maçın Tarihi ve Saati: 23.03.2024 / 22:00

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