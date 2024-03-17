17.03.2024 | 14:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC | I-Ligi | 22. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Mohammedan SC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC maçı, Khuman Lampak Main Stadium Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Mohammedan SC

Maçın Tarihi ve Saati: 17.03.2024 / 14:00

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