05.03.2024 | 04:00 | AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera | Liga Panamena de Futbol, Açılış | 7. Hafta

AF Sporting San Miguelito ile CA Independiente de la Chorrera 2024 Liga Panamena de Futbol, Açılış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera maçı, Estadio Javier Cruz Stadı'nda oynanıyor. AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: AF Sporting San Miguelito-CA Independiente de la Chorrera
Maçın Tarihi ve Saati: 05.03.2024 / 04:00
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