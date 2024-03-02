02.03.2024 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven | Nationale 1 | 25. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Jeugd Oud Heverlee Leuven 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven

Maçın Tarihi ve Saati: 02.03.2024 / 22:00

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