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Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Jeugd Oud Heverlee Leuven maçı
Nationale 1 23/24
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02.03.2024 | 22:00 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven | Nationale 1 | 25. Hafta

Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes ile Jeugd Oud Heverlee Leuven 23/24 Nationale 1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven maçı, Stade de la Neuville Stadı'nda oynanıyor. Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes-Jeugd Oud Heverlee Leuven
Maçın Tarihi ve Saati: 02.03.2024 / 22:00
Maçın Hakemi:

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