24.02.2024 | 17:00 | Center National Brazzaville Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team | Viareggio Kupası | semifinal. Hafta

Center National Brazzaville Viareggio Team ile FC Mavlon Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Center National Brazzaville Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. Center National Brazzaville Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Center National Brazzaville Viareggio Team-FC Mavlon Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 24.02.2024 / 17:00

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