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Viareggio Kupası 2024
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20.02.2024 | 17:00 | US Sassuolo Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team | Viareggio Kupası | round_of_16. Hafta

US Sassuolo Viareggio Team ile Center National Brazzaville Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası 16. tur maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen US Sassuolo Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. US Sassuolo Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: US Sassuolo Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 20.02.2024 / 17:00
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