18.02.2024 | 16:30 | Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Villa Dalme Valle Brembana | Serie D,B Grubu | 27. Hafta

Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909 ile Villa Dalme Valle Brembana 23/24 Serie D,B Grubu yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Villa Dalme Valle Brembana maçı, Stadio Carillo Pesenti Pigna Stadı'nda oynanıyor. Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Villa Dalme Valle Brembana maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Ssd Virtus Ciseranobergamo 1909-Villa Dalme Valle Brembana

Maçın Tarihi ve Saati: 18.02.2024 / 16:30

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