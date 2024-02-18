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Canlı Skor El Salvador Premier Lig, Kapanış Premier Lig, Kapanış 2024 Sezonu Alianza FC San Salvador - CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı
Premier Lig, Kapanış 2024
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18.02.2024 | 04:00 | Alianza FC San Salvador-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Premier Lig, Kapanış | 7. Hafta

Alianza FC San Salvador ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2024 Premier Lig, Kapanış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Alianza FC San Salvador-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Estadio Cuscatlan Stadı'nda oynanıyor. Alianza FC San Salvador-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Alianza FC San Salvador-CD Platense Municipal Zacatecoluca
Maçın Tarihi ve Saati: 18.02.2024 / 04:00
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