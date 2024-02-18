www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Kosta Rika Liga de Ascenso, Clausura Liga de Ascenso, Clausura 2024 Sezonu AD Municipal Santa Ana - Futbol Consultants Desamparados maçı
Liga de Ascenso, Clausura 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

18.02.2024 | 04:00 | AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados | Liga de Ascenso, Clausura | 8. Hafta

AD Municipal Santa Ana ile Futbol Consultants Desamparados 2024 Liga de Ascenso, Clausura yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados maçı, Estadio Piedades de Santa Ana Stadı'nda oynanıyor. AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados
Maçın Tarihi ve Saati: 18.02.2024 / 04:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
G.Saray'ın Ankaragücü maçı 11'i belli oldu!
G.Saray'ın Ankaragücü maçı 11'i belli oldu!
Torreira 11'de neden yok? Okan Buruk açıkladı!
Torreira 11'de neden yok? Okan Buruk açıkladı!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Fırtına İstanbul'da kazandı!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor