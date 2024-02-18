18.02.2024 | 04:00 | AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados | Liga de Ascenso, Clausura | 8. Hafta

AD Municipal Santa Ana ile Futbol Consultants Desamparados 2024 Liga de Ascenso, Clausura yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados maçı, Estadio Piedades de Santa Ana Stadı'nda oynanıyor. AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: AD Municipal Santa Ana-Futbol Consultants Desamparados
Maçın Tarihi ve Saati: 18.02.2024 / 04:00
Maçın Hakemi: