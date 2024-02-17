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Viareggio Kupası 2024
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17.02.2024 | 17:00 | Center National Brazzaville Viareggio Team-Torino FC Viareggio Team | Viareggio Kupası | 3. Hafta

Center National Brazzaville Viareggio Team ile Torino FC Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Center National Brazzaville Viareggio Team-Torino FC Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. Center National Brazzaville Viareggio Team-Torino FC Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Center National Brazzaville Viareggio Team-Torino FC Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 17.02.2024 / 17:00
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