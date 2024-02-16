16.02.2024 | 17:00 | FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team | Viareggio Kupası | 3. Hafta

FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team ile Carrarese Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team

Maçın Tarihi ve Saati: 16.02.2024 / 17:00

Maçın Hakemi: