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Viareggio Kupası 2024
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16.02.2024 | 17:00 | FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team | Viareggio Kupası | 3. Hafta

FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team ile Carrarese Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Carrarese Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 16.02.2024 / 17:00
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