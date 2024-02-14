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Viareggio Kupası 2024
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14.02.2024 | 17:00 | FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Beyond Limits FA Viareggio Team | Viareggio Kupası | 2. Hafta

FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team ile Beyond Limits FA Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Beyond Limits FA Viareggio Team maçı, Stadı'nda oynanıyor. FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Beyond Limits FA Viareggio Team maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FK Crvena Zvezda Belgrade Viareggio Team-Beyond Limits FA Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 14.02.2024 / 17:00
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