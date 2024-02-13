13.02.2024 | 16:30 | Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team | Viareggio Kupası | 1. Hafta

Uyss New York Viareggio Team ile Center National Brazzaville Viareggio Team 2024 Viareggio Kupası 1. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçı, 'nde oynanıyor. Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Uyss New York Viareggio Team-Center National Brazzaville Viareggio Team
Maçın Tarihi ve Saati: 13.02.2024 / 16:30
Maçın Hakemi: