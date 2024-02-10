10.02.2024 | 14:00 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC | I-Ligi | 14. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Sreenidi Deccan FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC maçı, Khuman Lampak Main Stadium Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Sreenidi Deccan FC

Maçın Tarihi ve Saati: 10.02.2024 / 14:00

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