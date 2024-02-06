06.02.2024 | 16:00 | Sheffield Wednesday Yedekler-Peterborough United Reserve | Professional Development Ligi | 1. Hafta

Sheffield Wednesday Yedekler ile Peterborough United Reserve 23/24 Professional Development Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sheffield Wednesday Yedekler-Peterborough United Reserve maçı, Hillsborough Stadium Stadı'nda oynanıyor. Sheffield Wednesday Yedekler-Peterborough United Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Sheffield Wednesday Yedekler-Peterborough United Reserve

Maçın Tarihi ve Saati: 06.02.2024 / 16:00

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