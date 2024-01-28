28.01.2024 | 14:00 | Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC | Kamboçya Premier Ligi | 19. Hafta

Royal Cambodian Armed Forces FA ile Preah Khan Reach Svay Rieng FC 23/24 Kamboçya Premier Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçı, RCAF Old Stadium Stadı'nda oynanıyor. Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Royal Cambodian Armed Forces FA-Preah Khan Reach Svay Rieng FC

Maçın Tarihi ve Saati: 28.01.2024 / 14:00

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