www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler Kulüp Hazırlık Maçları Kulüp Hazırlık Maçları 2024 Sezonu FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - TJ Banik Kalinovo maçı
Kulüp Hazırlık Maçları 2024
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

27.01.2024 | 15:00 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo | Kulüp Hazırlık Maçları | . Hafta

FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana ile TJ Banik Kalinovo 2024 Kulüp Hazırlık Maçları yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo maçı, Futbalovy stadion Ziar nad Hronom Stadı'nda oynanıyor. FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana-TJ Banik Kalinovo
Maçın Tarihi ve Saati: 27.01.2024 / 15:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Transferde resmi açıklama! Pasalic ve G.Saray...
Boey sonrası şimdi de 40 milyon Euro'luk gelir...
Reklam
Bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservisi
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor