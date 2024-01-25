25.01.2024 | 01:30 | Associacao Portuguesa de Desportos SP-Red Bull Bragantino SP | Paulista Serie A1 | 2. Hafta

Associacao Portuguesa de Desportos SP ile Red Bull Bragantino SP 2024 Paulista Serie A1 yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Associacao Portuguesa de Desportos SP-Red Bull Bragantino SP maçı, Estadio do Caninde Stadı'nda oynanıyor. Associacao Portuguesa de Desportos SP-Red Bull Bragantino SP maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Associacao Portuguesa de Desportos SP-Red Bull Bragantino SP

Maçın Tarihi ve Saati: 25.01.2024 / 01:30

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