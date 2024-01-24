24.01.2024 | 20:00 | USV Weindorf St. Anna am Aigen-FC Union RB Weinland Gamlitz | Kulüp Hazırlık Maçları | 1. Hafta

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24.01.2024 | USV Weindorf St. Anna am Aigen - FC Union RB Weinland Gamlitz 03.01.2024 | Club Santos Laguna - Club Tijuana de Caliente 04.01.2024 | Sporting Bastia - As Furiani Agliani 05.01.2024 | Alcorcon - Leganes 05.01.2024 | Karlsruher - Ulm 1846 05.01.2024 | Fortuna Düsseldorf - NEC Nijmegen 05.01.2024 | SV Meppen 1912 - 1. FC Bocholt 06.01.2024 | Stormvogels Telstar - Koninklijke HFC 06.01.2024 | Wehen - Sandhausen 06.01.2024 | Sparta Rotterdam - Oud-Heverlee Leuven 06.01.2024 | HNK Gorica - NK Rudes 06.01.2024 | Feyenoord Rotterdam - Mainz 05 06.01.2024 | Borussia Monchengladbach - Go Ahead Eagles 06.01.2024 | Augsburg - Hoffenheim 06.01.2024 | SC Paderborn 07 II - VfL Sportfreunde Lotte 1929 06.01.2024 | Eintracht Frankfurt - Freiburg 06.01.2024 | SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel 06.01.2024 | SC Cambuur - SC Preussen 06 Munster 06.01.2024 | FC Thun - FC Stade Ouchy 06.01.2024 | Hansa Rostock - Borussia Dortmund II 06.01.2024 | SC FC Voluntari - MTK Budapest 06.01.2024 | SV Tasmania Berlin - Babelsberg 03 06.01.2024 | IF Gnistan - PK-35 Helsinki 06.01.2024 | Rot Weiss Essen - Köln 06.01.2024 | Hertha Berlin - Erzgebirge 06.01.2024 | Rot Weiss Ahlen - BSV SW Rehden 06.01.2024 | Bochum - FC Groningen 06.01.2024 | GNK Dinamo Zagreb - NK Rogaska 06.01.2024 | SC Heerenveen - Almere City FC 06.01.2024 | FC St Gallen 1879 - RB Leipzig 06.01.2024 | Borussia Dortmund - AZ Alkmaar 06.01.2024 | Sakaryaspor - Rapid Bucuresti 1923 06.01.2024 | Dynamo Dresden - Magdeburg 06.01.2024 | Stuttgart - Greuther Furth 06.01.2024 | FC Basel 1893 - Bayern Münih 06.01.2024 | Union Berlin - Arminia Bielefeld 06.01.2024 | Atlas FC - Club Santos Laguna 06.01.2024 | Hannover 96 - Ajax Amsterdam 06.01.2024 | Schalke 04 - Wolfsburg 06.01.2024 | Cruzeiro Arapiraca AL - Lagarto SE 07.01.2024 | Mazatlan FC - CF Monterrey 07.01.2024 | Hertha BSC II - Charlottenburger FC Hertha 06 07.01.2024 | CD Eldense - FC Twente Enschede 07.01.2024 | PSV Eindhoven - Heracles Almelo 07.01.2024 | FC Wil 1900 - Grasshoppers Club Zurich 07.01.2024 | Hannover 96 - Ajax Amsterdam 07.01.2024 | TSG 1881 Sprockhovel - Wuppertaler 07.01.2024 | Bochum - Vitesse Arnhem 07.01.2024 | Eintracht Braunschweig - Werder Bremen 07.01.2024 | Bayer Leverkusen - Venezia FC 07.01.2024 | Excelsior Rotterdam - St Pauli 07.01.2024 | PSV Eindhoven - Hamburger SV 07.01.2024 | Mictlan - Deportivo Achuapa 08.01.2024 | FC Andorra - Lausanne-Sport 08.01.2024 | FC Twente Enschede - Osnabrück 08.01.2024 | 1. FC Saarbrucken - FC Zurich 08.01.2024 | Volendam - FC Winterthur 08.01.2024 | 1. FC Heidenheim - Paderborn 08.01.2024 | Dordrecht - Fortuna Düsseldorf 09.01.2024 | Kuopion Palloseura - AC Oulu 09.01.2024 | FC Lugano - KRC Genk 09.01.2024 | Borussia Dortmund - Standart Liege 09.01.2024 | FC Dinamo Bucuresti 1948 - Gençlerbirliği 09.01.2024 | ST. Truidense VV - Holstein Kiel 09.01.2024 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Magdeburg 09.01.2024 | NK Radomlje - HNK Rijeka 09.01.2024 | HNK Rijeka - NK Radomlje 09.01.2024 | Young Boys Bern - FC Sion 09.01.2024 | FC Zurich - Hannover 96 09.01.2024 | U. Cluj - FK Partizani Tirana 09.01.2024 | Karlsruher - FC Luzern 09.01.2024 | FC Viktoria Cologne - 1. FC Bocholt 09.01.2024 | Rapid Bucuresti 1923 - Sabah FA 09.01.2024 | HNK Hajduk Split - Aluminij Kidricevo 10.01.2024 | CD Universidad Cesar Vallejo - Universitario de Deportes 10.01.2024 | NK Slaven Belupo - KSV 1919 10.01.2024 | FK Varnsdorf - FK Jablonec 10.01.2024 | NK Osijek - Zrinski Jurjevac 10.01.2024 | Paksi SE - BFC Siofok 10.01.2024 | Hansa Rostock - LASK 10.01.2024 | FC Ajka - FC Uta Arad 10.01.2024 | Nürnberg - Club Brugge 10.01.2024 | München - WSG Tirol 10.01.2024 | SC FC Voluntari - PFK TURAN TOVUZ 10.01.2024 | Kaiserslautern - Dynamo Dresden 10.01.2024 | GNK Dinamo Zagreb - NK Triglav Kranj 10.01.2024 | NK Lokomotiva Zagreb - Rudar Pljevlja 10.01.2024 | Neuchatel Xamax - Grasshoppers Club Zurich 10.01.2024 | FC Basel 1893 - FC Aarau 10.01.2024 | Hertha Berlin - Yellow-Red Mechelen 10.01.2024 | Citta Di Varese - FC Paradiso 10.01.2024 | FC Hradec Kralove - FK Austria Wien 10.01.2024 | FSV 63 Luckenwalde - SV Tasmania Berlin 10.01.2024 | Hansa Rostock II - FC Mecklenburg Schwerin 10.01.2024 | Liverpool FC - Athletic Bilbao B 10.01.2024 | SK Sigma Olomouc - FC Spartak Trnava 10.01.2024 | CD Hermanos Colmenarez - Portuguesa FC 10.01.2024 | CA River Plate (Uru) - Newells Old Boys 11.01.2024 | KF Prishtina E Re - FC Prishtina 11.01.2024 | Hamburger SV - FC Zurich 11.01.2024 | HNK Gorica - FK Radnicki Beograd 11.01.2024 | KRC Genk - Paderborn 11.01.2024 | Petrolul Ploiesti - Debreceni VSC 11.01.2024 | ASC 09 Dortmund - Wuppertaler 11.01.2024 | SV 1914 Eilendorf - Wegberg Beeck 12.01.2024 | Zamora FC - Estudiantes de Merida 12.01.2024 | CA Cerro - Velez Sarsfield 12.01.2024 | FDC Vista Gelendzhik - SK Rotor 12.01.2024 | Standart Liege - FC Luzern 12.01.2024 | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 12.01.2024 | Puszcza Niepolomice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 12.01.2024 | 1. FC Bocholt - VC Westerlo 12.01.2024 | FC CFR 1907 Cluj - KAA Gent 12.01.2024 | FC St Gallen 1879 - Union Saint-Gilloise 12.01.2024 | PFC CSKA Sofia - Liteks Lovech 12.01.2024 | HNK Hajduk Split - Fehervar FC Szekesfehervar 12.01.2024 | Viborg FF - Soenderjyske 12.01.2024 | NK Rudes - NK Rogaska 12.01.2024 | Arminia Bielefeld - SV Rodinghausen 12.01.2024 | FC Fastav Zlin B - SK Kvitkovice 12.01.2024 | Znicz Pruszkow - Wisla Pulawy 12.01.2024 | Royal Charleroi - FC Dinamo Bucuresti 1948 12.01.2024 | Servette Geneva - Hibernian FC 12.01.2024 | MTK Budapest - Magdeburg 12.01.2024 | Sturm Graz - HNK Rijeka 12.01.2024 | Puszcza Niepolomice - Czarni Polaniec 12.01.2024 | FC Lugano - FC Schaffhausen 12.01.2024 | SC Paderborn 07 II - SV Meppen 1912 12.01.2024 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Ujpest FC Budapest 12.01.2024 | FC Chornomorets Odessa - Petrolul Ploiesti 12.01.2024 | Wehen - ST. Truidense VV 12.01.2024 | St Pauli - Osnabrück 12.01.2024 | FC Luzern - Lincoln Red Imps 12.01.2024 | Rapid Bucuresti 1923 - VC Westerlo 12.01.2024 | Young Violets Wien - SV Stripfing/Weiden 12.01.2024 | RSC Anderlecht - Al-Ahli Tripoli 12.01.2024 | U. Cluj - Sabail FK 12.01.2024 | St. Pölten - FCM Traiskirchen 12.01.2024 | Portuguesa FC - Angostura FC 12.01.2024 | Estudiantes de Merida - CD Hermanos Colmenarez 13.01.2024 | Cerro Largo FC - Gimnasia Y Esgrima La Plata 13.01.2024 | MFk Karvina B - 1.BFK Frydlant nad Ostravici 13.01.2024 | MFK Skalica - MFK Vyskov 13.01.2024 | AC Bellinzona - FC Paradiso 13.01.2024 | Polonia Bytom - LKS Goczalkowice-Zdroj 13.01.2024 | GKS Tychy - Hutnik Krakow 13.01.2024 | SR Donaufeld - SV Horn 13.01.2024 | Paksi SE - Bvsc-Zuglo 13.01.2024 | FK Mlada Boleslav - FK Mas Taborsko 13.01.2024 | MFK Dukla Banska Bystrica - MSK Povazska Bystrica 13.01.2024 | NK Slaven Belupo - Rudar Pljevlja 13.01.2024 | FK Austria Wien - FC Spartak Trnava 13.01.2024 | Spartak Myjava - MSK Puchov 13.01.2024 | 1. FC Tatran Presov - FK Slavoj Trebisov 13.01.2024 | 1 FK Pribram - FK Admira Prag 13.01.2024 | FC Viktoria Plzen - FC Viktoria Zizkov 13.01.2024 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FC Vysocina Jihlava 13.01.2024 | SK Slavia Prague B - TJ Slovan Velvary 13.01.2024 | Monaco 2 - Cercle Brugge 13.01.2024 | Podbeskidzie Bielsko Biala - GSK Pniowek Pawlowice 13.01.2024 | Siarka Tarnobrzeg - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 13.01.2024 | GKS Katowice - Puszcza Niepolomice 13.01.2024 | Erzgebirge - Energie Cottbus 13.01.2024 | FC Inter Turku - Salpa 13.01.2024 | KS Gornik Polkowice - Zaglebie Lubin II 13.01.2024 | MFK Karniva - SK Lisen 13.01.2024 | KS Lechia Gdansk - MKS Chojniczanka Chojnice 13.01.2024 | FC Nordsjælland - B93 Kopenhagen 13.01.2024 | Odra Opole - Sleza Wroclaw 13.01.2024 | Nykoebing FC - Hvidovre IF 13.01.2024 | FC Stk 1914 Samorin - WKW ETO FC Gyor 13.01.2024 | Soroksar SC - Csornai SE 13.01.2024 | FC Slovan Liberec - Miedz Legnica 13.01.2024 | Kisvarda FC - MFK Zemplin Michalovce 13.01.2024 | LKS Lodz II - Zawisza Bydgoszcz 13.01.2024 | Wisla Plock - Sokol Kleczew 13.01.2024 | Karkonosze Jelenia Gora - FK Jablonec 13.01.2024 | Kapa Kapylan Pallo - Turun Palloseura 13.01.2024 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna 13.01.2024 | SVG Reichenau - WSG Tirol 13.01.2024 | RKS Radomiak Radom - Widzew Lodz 13.01.2024 | Hartberg - Deutschlandsberger SC 13.01.2024 | FC Gutersloh 2000 - SC Preussen Munster II 13.01.2024 | Olimpija Ljubljana - NK Jarun Zagreb 13.01.2024 | Young Boys Bern - FC Vaduz 13.01.2024 | Haladas - SV Lafnitz 13.01.2024 | Naestved BK - Lyngby BK 13.01.2024 | MFK Ruzomberok - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana 13.01.2024 | Hannover 96 - Holstein Kiel 13.01.2024 | Kolding IF - Odense Boldklub 13.01.2024 | Berliner AK 07 - Borussia Berlin 13.01.2024 | FC Liefering - Kufstein 13.01.2024 | Budapest Honved FC - FC Uta Arad 13.01.2024 | VfL Sportfreunde Lotte 1929 - FSV Schoningen 2011 13.01.2024 | Schalke 04 - Eupen 13.01.2024 | IF Gnistan - FC Haka Valkeakoski 13.01.2024 | Rot Weiss Essen - FSV Zwickau 13.01.2024 | SC Preussen 06 Munster - Oldenburg 13.01.2024 | SK Austria Klagenfurt - NK Domzale 13.01.2024 | Nürnberg - Karlsruher 13.01.2024 | SCR Altach - Unterhaching 13.01.2024 | FC Thun - Grasshoppers Club Zurich 13.01.2024 | SK Sigma Olomouc - FC Hradec Kralove 13.01.2024 | Neuchatel Xamax - Naters 13.01.2024 | Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf 13.01.2024 | Rapid Wien - Wiener Sport-Club 13.01.2024 | GNK Dinamo Zagreb - NK Celje 13.01.2024 | NK Lokomotiva Zagreb - KSV 1919 13.01.2024 | SpVg Schonnebeck 1910 - SV Westfalia Rhynern 13.01.2024 | MFK Karniva - SFC Opava 13.01.2024 | SC Fürstenfeld - Grazer AK 13.01.2024 | Lausanne-Sport - Stade Nyonnis 13.01.2024 | Biel - Austria Lustenau 13.01.2024 | NK Koper - NK Osijek 13.01.2024 | FC Differdange 03 - FC Rodange 91 13.01.2024 | FC Mauerwerk - Schwechat 13.01.2024 | Young Boys Bern - FC Wil 1900 13.01.2024 | FC Salzburg - SV 07 Elversberg 13.01.2024 | Hertha Berlin - Glasgow Rangers 13.01.2024 | Athlone Town - St. Patrick´s Athletic 13.01.2024 | Treaty United - Galway United FC 13.01.2024 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - TJ Start Brno 13.01.2024 | KP Starogard Gdanski - Gedania Gdansk 13.01.2024 | Amazonas FC A&M - Sao Paulo Crystal FC PB 13.01.2024 | Operario Ferroviario EC PR - Figueirense FC SC 13.01.2024 | Liverpool Montevideo - Club Atletico Rosario Central 14.01.2024 | America de Cali - Cerro Porteno 14.01.2024 | Gimnasia Y Tiro De Salta - Boca Juniors 14.01.2024 | Club Nacional de Football - Union de Santa Fe 14.01.2024 | LASK - Fotbal Club FCSB 14.01.2024 | FK Dukla Prague B - FC Kolin 14.01.2024 | Fc U Craiova 1948 - CSM Politehnica Iasi 14.01.2024 | Eintracht Frankfurt - Sandhausen 14.01.2024 | Berlin Hilalspor - Borussia Berlin 14.01.2024 | Legia Warszawa - Olimpia Elblag 14.01.2024 | TSG 1881 Sprockhovel - Mulheimer FC 97 14.01.2024 | Estudiantes de Merida - Portuguesa FC 14.01.2024 | SV Spexard - SPVG Beckum 14.01.2024 | Borussia Dortmund II - Fortuna Cologne 14.01.2024 | Finn Harps - Derry City 14.01.2024 | Sabah Masazir - FC Vorskla Poltava 14.01.2024 | CS Universitatea Craiova 1948 - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 14.01.2024 | Wattenscheid 09 - 1. 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