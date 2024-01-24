24.01.2024 | 20:00 | USV Weindorf St. Anna am Aigen-FC Union RB Weinland Gamlitz | Kulüp Hazırlık Maçları | 1. Hafta

USV Weindorf St. Anna am Aigen ile FC Union RB Weinland Gamlitz 2024 Kulüp Hazırlık Maçları yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen USV Weindorf St. Anna am Aigen-FC Union RB Weinland Gamlitz maçı, Stahlbau Muller Arena Stadı'nda oynanıyor. USV Weindorf St. Anna am Aigen-FC Union RB Weinland Gamlitz maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: USV Weindorf St. Anna am Aigen-FC Union RB Weinland Gamlitz
Maçın Tarihi ve Saati: 24.01.2024 / 20:00
Maçın Hakemi: