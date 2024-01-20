20.01.2024 | 19:00 | Huracanes Izcalli FC-Club Deportivo de Futbol Zitacuaro | Liga Premier Serie B | 17. Hafta

Huracanes Izcalli FC ile Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 23/24 Liga Premier Serie B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Huracanes Izcalli FC-Club Deportivo de Futbol Zitacuaro maçı, Hugo Sanchez Marquez Stadium Stadı'nda oynanıyor. Huracanes Izcalli FC-Club Deportivo de Futbol Zitacuaro maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Huracanes Izcalli FC-Club Deportivo de Futbol Zitacuaro
Maçın Tarihi ve Saati: 20.01.2024 / 19:00
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