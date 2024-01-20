20.01.2024 | 19:00 | Huracanes Izcalli FC-Club Deportivo de Futbol Zitacuaro | Liga Premier Serie B | 17. Hafta

Maçları Filtrele

20.01.2024 | Huracanes Izcalli FC - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 11.08.2023 | Deportivo Dongu FC - Santiago FC 12.08.2023 | Chilangos FC - Huracanes Izcalli FC 12.08.2023 | Canoneros Marina - Club Atletico Pachuca 13.08.2023 | Aguacateros CD Uruapan - CF Petroleros De Poza Rica 13.08.2023 | Ciervos FC - Caja Oblatos Cfd 13.08.2023 | CD Ayense AC - Artesanos Metepec FC 13.08.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Cdm FC 18.08.2023 | Caja Oblatos Cfd - Canoneros Marina 19.08.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Chilangos FC 19.08.2023 | Santiago FC - CD Ayense AC 19.08.2023 | Chilpancingo - Aguacateros CD Uruapan 20.08.2023 | Artesanos Metepec FC - Ciervos FC 20.08.2023 | Cdm FC - Deportivo Dongu FC 20.08.2023 | Huracanes Izcalli FC - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 20.08.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Huracanes Izcalli FC 25.08.2023 | Deportivo Dongu FC - CD Ayense AC 26.08.2023 | Chilangos FC - Chilpancingo 26.08.2023 | Canoneros Marina - Artesanos Metepec FC 27.08.2023 | Ciervos FC - Santiago FC 27.08.2023 | Aguacateros CD Uruapan - Club Atletico Pachuca 27.08.2023 | Cdm FC - Huracanes Izcalli FC 27.08.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - CF Petroleros De Poza Rica 01.09.2023 | Caja Oblatos Cfd - Aguacateros CD Uruapan 01.09.2023 | Huracanes Izcalli FC - Deportivo Dongu FC 01.09.2023 | Deportivo Dongu FC - Huracanes Izcalli FC 02.09.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Cdm FC 02.09.2023 | Santiago FC - Canoneros Marina 02.09.2023 | Chilpancingo - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 03.09.2023 | Club Atletico Pachuca - Chilangos FC 03.09.2023 | CD Ayense AC - Ciervos FC 03.09.2023 | Caja Oblatos Cfd - Aguacateros CD Uruapan 08.09.2023 | Deportivo Dongu FC - Ciervos FC 09.09.2023 | Chilangos FC - Caja Oblatos Cfd 09.09.2023 | Canoneros Marina - CD Ayense AC 10.09.2023 | Huracanes Izcalli FC - CF Petroleros De Poza Rica 10.09.2023 | Cdm FC - Chilpancingo 10.09.2023 | Aguacateros CD Uruapan - Artesanos Metepec FC 10.09.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Club Atletico Pachuca 15.09.2023 | Caja Oblatos Cfd - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 16.09.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Deportivo Dongu FC 16.09.2023 | Santiago FC - Aguacateros CD Uruapan 16.09.2023 | Chilpancingo - Huracanes Izcalli FC 17.09.2023 | Ciervos FC - Canoneros Marina 17.09.2023 | Club Atletico Pachuca - Cdm FC 17.09.2023 | Artesanos Metepec FC - Chilangos FC 17.09.2023 | Caja Oblatos Cfd - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 22.09.2023 | Deportivo Dongu FC - Canoneros Marina 23.09.2023 | Chilangos FC - Santiago FC 23.09.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Chilpancingo 23.09.2023 | Huracanes Izcalli FC - Club Atletico Pachuca 24.09.2023 | Aguacateros CD Uruapan - CD Ayense AC 24.09.2023 | Cdm FC - Caja Oblatos Cfd 24.09.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Artesanos Metepec FC 26.09.2023 | Ciervos FC - Caja Oblatos Cfd 29.09.2023 | Caja Oblatos Cfd - Huracanes Izcalli FC 30.09.2023 | Santiago FC - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 30.09.2023 | Chilpancingo - Deportivo Dongu FC 01.10.2023 | Club Atletico Pachuca - CF Petroleros De Poza Rica 01.10.2023 | Ciervos FC - Aguacateros CD Uruapan 01.10.2023 | Artesanos Metepec FC - Cdm FC 01.10.2023 | CD Ayense AC - Chilangos FC 01.10.2023 | Caja Oblatos Cfd - Huracanes Izcalli FC 07.10.2023 | Chilangos FC - Ciervos FC 07.10.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Caja Oblatos Cfd 07.10.2023 | Huracanes Izcalli FC - Artesanos Metepec FC 07.10.2023 | Chilpancingo - Club Atletico Pachuca 08.10.2023 | Aguacateros CD Uruapan - Canoneros Marina 08.10.2023 | Cdm FC - Santiago FC 08.10.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - CD Ayense AC 13.10.2023 | Caja Oblatos Cfd - Chilpancingo 14.10.2023 | Santiago FC - Huracanes Izcalli FC 14.10.2023 | Canoneros Marina - Chilangos FC 15.10.2023 | Club Atletico Pachuca - Deportivo Dongu FC 15.10.2023 | Ciervos FC - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 15.10.2023 | Artesanos Metepec FC - CF Petroleros De Poza Rica 15.10.2023 | CD Ayense AC - Cdm FC 15.10.2023 | Caja Oblatos Cfd - Chilpancingo 20.10.2023 | Deportivo Dongu FC - Aguacateros CD Uruapan 20.10.2023 | Huracanes Izcalli FC - CD Ayense AC 21.10.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Santiago FC 21.10.2023 | Chilpancingo - Artesanos Metepec FC 22.10.2023 | Cdm FC - Ciervos FC 22.10.2023 | Club Atletico Pachuca - Caja Oblatos Cfd 22.10.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Canoneros Marina 27.10.2023 | Caja Oblatos Cfd - Deportivo Dongu FC 28.10.2023 | Santiago FC - Chilpancingo 28.10.2023 | Canoneros Marina - Cdm FC 29.10.2023 | Ciervos FC - Huracanes Izcalli FC 29.10.2023 | Aguacateros CD Uruapan - Chilangos FC 29.10.2023 | Artesanos Metepec FC - Club Atletico Pachuca 29.10.2023 | CD Ayense AC - CF Petroleros De Poza Rica 29.10.2023 | Caja Oblatos Cfd - Deportivo Dongu FC 03.11.2023 | Huracanes Izcalli FC - Canoneros Marina 03.11.2023 | Deportivo Dongu FC - Chilangos FC 04.11.2023 | CF Petroleros De Poza Rica - Ciervos FC 04.11.2023 | Chilpancingo - CD Ayense AC 05.11.2023 | Club Atletico Pachuca - Santiago FC 05.11.2023 | Caja Oblatos Cfd - Artesanos Metepec FC 05.11.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Aguacateros CD Uruapan 10.11.2023 | Deportivo Dongu FC - Artesanos Metepec FC 11.11.2023 | Chilangos FC - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 11.11.2023 | Santiago FC - Caja Oblatos Cfd 12.11.2023 | Ciervos FC - Chilpancingo 12.11.2023 | Aguacateros CD Uruapan - Cdm FC 12.11.2023 | Canoneros Marina - CF Petroleros De Poza Rica 12.11.2023 | CD Ayense AC - Club Atletico Pachuca 15.11.2023 | Deportivo Dongu FC - Artesanos Metepec FC 17.11.2023 | Caja Oblatos Cfd - CD Ayense AC 17.11.2023 | Huracanes Izcalli FC - Aguacateros CD Uruapan 18.11.2023 | Chilpancingo - Canoneros Marina 19.11.2023 | Club Deportivo de Futbol Zitacuaro - Deportivo Dongu FC 19.11.2023 | Club Atletico Pachuca - Ciervos FC 19.11.2023 | Cdm FC - Chilangos FC 19.11.2023 | Artesanos Metepec FC - Santiago FC 19.11.2023 | Caja Oblatos Cfd - CD Ayense AC 13.01.2024 | CF Petroleros De Poza Rica - Aguacateros CD Uruapan 13.01.2024 | Santiago FC - Deportivo Dongu FC 13.01.2024 | Huracanes Izcalli FC - Chilangos FC 14.01.2024 | Cdm FC - Club Deportivo de Futbol Zitacuaro 14.01.2024 | Artesanos Metepec FC - CD Ayense AC 14.01.2024 | Club Atletico Pachuca - Canoneros Marina 14.01.2024 | Caja Oblatos Cfd - Ciervos FC 19.01.2024 | Deportivo Dongu FC - Cdm FC 20.01.2024 | Chilangos FC - CF Petroleros De Poza Rica 20.01.2024 | Canoneros Marina - Caja Oblatos Cfd 21.01.2024 | Aguacateros CD Uruapan - Chilpancingo 21.01.2024 | Ciervos FC - Artesanos Metepec FC