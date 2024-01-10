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U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2024
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10.01.2024 | 01:30 | AA Internacional Bebedouro SP-Gremio FB Porto Alegrense RS | U20 Copa Sao Paulo de Juniores | 3. Hafta

AA Internacional Bebedouro SP ile Gremio FB Porto Alegrense RS 2024 U20 Copa Sao Paulo de Juniores yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen AA Internacional Bebedouro SP-Gremio FB Porto Alegrense RS maçı, Estadio Socrates Stamato Stadı'nda oynanıyor. AA Internacional Bebedouro SP-Gremio FB Porto Alegrense RS maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: AA Internacional Bebedouro SP-Gremio FB Porto Alegrense RS
Maçın Tarihi ve Saati: 10.01.2024 / 01:30
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