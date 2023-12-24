www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Hindistan I-Ligi I-Ligi 23/24 Sezonu Mohammedan SC - North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı
I-Ligi 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

24.12.2023 | 16:30 | Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 12. Hafta

Mohammedan SC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadı'nda oynanıyor. Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC
Maçın Tarihi ve Saati: 24.12.2023 / 16:30
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte ilk 11'ler
Dzeko mu Icardi mi? İstatistiklerde büyük üstünlük
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi...
F.Bahçe - G.Saray derbisinin VAR'ı belli oldu
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor