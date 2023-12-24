24.12.2023 | 16:30 | Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC | I-Ligi | 12. Hafta

Mohammedan SC ile North Eastern re Organising Cultural Association FC 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçı, Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadı'nda oynanıyor. Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: Mohammedan SC-North Eastern re Organising Cultural Association FC

Maçın Tarihi ve Saati: 24.12.2023 / 16:30

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