15.12.2023 | 16:30 | North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United | I-Ligi | 11. Hafta

North Eastern re Organising Cultural Association FC ile Rajasthan United 23/24 I-Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United maçı, Khuman Lampak Main Stadium Stadı'nda oynanıyor. North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: North Eastern re Organising Cultural Association FC-Rajasthan United
Maçın Tarihi ve Saati: 15.12.2023 / 16:30
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