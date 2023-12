Maçları Filtrele

10.12.2023 | FC Mulhouse - Valenciennes 17.11.2023 | Stade Briochin - US Concarneau 17.11.2023 | Les Herbiers - US Avranches 17.11.2023 | Sochaux - Jura Sud Foot 17.11.2023 | FC Villefranche Beaujolais - Grenoble 17.11.2023 | Canet Roussillon FC - Bordeaux 18.11.2023 | LB Chateauroux - Red Star FC 18.11.2023 | Epinal - Troyes 18.11.2023 | Bourg Peronnas - AS Saint-Etienne 18.11.2023 | Aunis AFC - Stade Mayennais FC 18.11.2023 | US Provin - Stade Lavallois MFC 18.11.2023 | AC Houilles - Angers 18.11.2023 | US Villejuif - Paris FC 18.11.2023 | FC Bondues - Entente Feignies Aulnoye 18.11.2023 | Itancourt Neuville - Croix IC 18.11.2023 | Chaumont FC - USL Dunkerque 18.11.2023 | Ste S Educ Phys Hombourg Haut - Amiens 18.11.2023 | Lyon La Duchere - Sporting Bastia 18.11.2023 | FC Hauts Lyonnais - Neuville Sur Saone Cs 18.11.2023 | FC Chaponnay-Marennes - Hyeres FC 18.11.2023 | RC Doullens - Dijon FCO 18.11.2023 | FCSR Haguenau - Valenciennes 18.11.2023 | Coulaines - SO Cholet 18.11.2023 | US Liffre - Rodez Aveyron 18.11.2023 | Olympique Ales - AS Rosador 18.11.2023 | FC Plessis Robinson - ES Aubance 18.11.2023 | Evian Thonon Gaillard - Aubagne Fc 18.11.2023 | FC Saint-Meziery - AS Pirae 18.11.2023 | Union Cosnoise Sportive - Chantilly 18.11.2023 | Loon Plage FC - Caen 18.11.2023 | Sarre Union - AM Du Personnel Muncipal Metz 18.11.2023 | FC Limonest Dardilly Saint-Didier - AS Domerat 18.11.2023 | Velay FC - Martigues 18.11.2023 | Et S Fosseenne - FC Annecy 18.11.2023 | Stade Plabennecois - Fc Challans 18.11.2023 | Dinan-Lehon FC - Rennes Ta 18.11.2023 | Pontivy Gsi - Plougastel FC 18.11.2023 | Saint Malo - Guingamp 18.11.2023 | AG Caennaise - US Fougeres 18.11.2023 | Uf Maconnais - Louhans Cuiseaux 18.11.2023 | US Le Pays Du Valois - Auxerre 18.11.2023 | RC Calais - Longueau ESC 18.11.2023 | Colmar - Ca Pontarlier 18.11.2023 | Saint Aubin Guerande FC - US Revel 18.11.2023 | Blagnac - Aviron Bayonnais FC 18.11.2023 | FC Roche Saint-Genest - AS Saint Priest 18.11.2023 | Stade Poitevin FC - US Castaneenne 18.11.2023 | Chambery SF - CS Volvic 18.11.2023 | Cannes - Bourgoin J 18.11.2023 | Montdidier AC - US Quevilly-Rouen Metropole 18.11.2023 | FC Mulhouse - Jura Dolois Foot 18.11.2023 | La France D Aizenay - Libourne Saint-Seurin 18.11.2023 | Vierzon FC - Angoulme Charente 18.11.2023 | Camon - FC Chambly Oise 18.11.2023 | Saint Omer - Saint Denis US 18.11.2023 | Fc Chauray - Pau FC 18.11.2023 | Bassin D'Arcachon - Saumur Olympique 18.11.2023 | Montlouis FC - Bergerac Perigord FC 19.11.2023 | US Bleriot Plage - AS Ptt Dijon 19.11.2023 | US Chateaugiron - AS Vitre 19.11.2023 | Sport Union Dives-Cabourg - Dieppe FC 19.11.2023 | St. Paimpolais - FC Flerien 19.11.2023 | US St Philbert de Grandlieu - Vendee Poire-Sur-Vie Football 19.11.2023 | Torcy - FC Fleury 91 19.11.2023 | Noeux-les-Mines - Avoine Chinon 19.11.2023 | Js Douvres - Choisy-Au-Bac 19.11.2023 | AS Villers Houlgate - FC Equeurdreville Hainneville 19.11.2023 | Laon - Racing Club de France 92 19.11.2023 | Saint Michel FC 91 - L´Entente SSG 19.11.2023 | Noisy Le Sec - As Furiani Agliani 19.11.2023 | Sa Le Quesnoy - FC Metropole Troyenne 19.11.2023 | Reims Sainte-Anne - US Boulogne 19.11.2023 | Jarville - Sarreguemines FC 19.11.2023 | ES Villerupt Thil - Asc Biesheim 19.11.2023 | Forbach - FC Geıspolsheim 01 19.11.2023 | FC Schweighouse Sur Moder - ES Thaon 19.11.2023 | Villenave - JA Isle Football 19.11.2023 | FA Morlaas Est Bearn - AS Panazol 19.11.2023 | Auch - Romorantin 19.11.2023 | US Feurs - Espaly St Marcel FC 19.11.2023 | Le Puy Foot 43 Auvergne - FC Seyssins 19.11.2023 | Roannais Foot 42 - Nimes Olympique 19.11.2023 | Camon - FC Chambly Oise 19.11.2023 | Aunis AFC - Stade Mayennais FC 19.11.2023 | Pd Ergue Gaberic - En Avt De St Renan 19.11.2023 | Stade Pontivyen - Rouen 19.11.2023 | Toulouse Metropole - Ajaccio 25.11.2023 | Etoile Maritime FC - Trelissac 26.11.2023 | US Bleriot Plage - AS Ptt Dijon 02.12.2023 | Etoile Maritime FC - Trelissac 09.12.2023 | Js Douvres - LB Chateauroux 09.12.2023 | Reims Sainte-Anne - USL Dunkerque 09.12.2023 | FC Geıspolsheim 01 - Sochaux 09.12.2023 | ES Thaon - Amiens 09.12.2023 | Coulaines - Pau FC 09.12.2023 | Avoine Chinon - Asc Le Geldar 09.12.2023 | Ajaccio - Orleans 09.12.2023 | Angoulme Charente - Bordeaux 09.12.2023 | Itancourt Neuville - Entente Feignies Aulnoye 09.12.2023 | US St Philbert de Grandlieu - Stade Lavallois MFC 09.12.2023 | FC Plessis Robinson - Angers 09.12.2023 | US Quevilly-Rouen Metropole - Dijon FCO 09.12.2023 | Stade Mayennais FC - Rodez Aveyron 09.12.2023 | AS Saint-Etienne - Nimes Olympique 09.12.2023 | Lyon La Duchere - Evian Thonon Gaillard 09.12.2023 | FC Saint-Meziery - Auxerre 09.12.2023 | RC Calais - Caen 09.12.2023 | Thionville Lusitanos - FC Annecy 09.12.2023 | Sarre Union - Ca Pontarlier 09.12.2023 | AS Saint Priest - AS Domerat 09.12.2023 | Paris FC - Saint Denis FC 09.12.2023 | Louhans Cuiseaux - Union Cosnoise Sportive 09.12.2023 | Pontivy Gsi - Rouen 09.12.2023 | Saint Omer - Epinal 09.12.2023 | Martigues - Olympique Ales 09.12.2023 | US Revel - Blagnac 09.12.2023 | Dinan-Lehon FC - AS Vitre 09.12.2023 | Dieppe FC - Pd Ergue Gaberic 09.12.2023 | Sarreguemines FC - Asc Biesheim 09.12.2023 | US Castaneenne - Romorantin 09.12.2023 | AG Caennaise - Guingamp 09.12.2023 | Chambery SF - Grenoble 09.12.2023 | Stade Briochin - Les Herbiers 09.12.2023 | Villenave - Libourne Saint-Seurin 10.12.2023 | AS Villers Houlgate - Racing Club de France 92 10.12.2023 | Bergerac Perigord FC - AS Panazol 10.12.2023 | FC Hauts Lyonnais - US Feurs 10.12.2023 | Stade Briochin - Vendee Poire-Sur-Vie Football 10.12.2023 | St. Paimpolais - Fc Challans 10.12.2023 | FC Chaponnay-Marennes - Le Puy Foot 43 Auvergne 10.12.2023 | As Fabregues - Cannes 10.12.2023 | L´Entente SSG - As Furiani Agliani