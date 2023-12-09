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Canlı Skor Belçika Nationale 1 Nationale 1 23/24 Sezonu Royal Excelsior Virton - Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı
Nationale 1 23/24
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09.12.2023 | 22:00 | Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes | Nationale 1 | 16. Hafta

Royal Excelsior Virton ile Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes 23/24 Nationale 1 16. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı, Stade Yvan Georges'nde oynanıyor. Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Royal Excelsior Virton-Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes
Maçın Tarihi ve Saati: 09.12.2023 / 22:00
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