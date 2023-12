Maçları Filtrele

07.12.2023 | AGF Aarhus - Brondby IF 05.08.2023 | NB Bornholm - Bagsvaerd BK 08.08.2023 | Luif - B93 Kopenhagen 08.08.2023 | Odder IGF - Skive IK 08.08.2023 | Taastrup FC - Glostrup FK 08.08.2023 | Amager - IF Skjold Birkerod 08.08.2023 | Greve Fodbold - Nykoebing FC 08.08.2023 | Ballerup Skovlunde Fodbold - Hilleroed Fodbold 08.08.2023 | Alleread FK - Vanloese IF 08.08.2023 | Kolding BK - Varde IF 08.08.2023 | B. 1909 - Fjordager IF 08.08.2023 | Dalum IF - OKS 08.08.2023 | Norresundby FB - Aarhus Fremad 08.08.2023 | Dragoer BK - FC Helsingoer 08.08.2023 | Kfum Bk Odense - Middelfart BK 08.08.2023 | HIK Hellerup - BK Fremad Amager 08.08.2023 | Taarnby FF - HB Koege 08.08.2023 | KFUM BK Roskilde - Broenshoej BK 08.08.2023 | Viby IF - Holstebro BK 08.08.2023 | BK Frederiksholm Sydhavnen - BK Skjold 08.08.2023 | B1960 Copenhagen - Goerslev IF 08.08.2023 | Bispebjerg BK - Ringsted IF 08.08.2023 | Hojslev Station IF - Vri 08.08.2023 | Goerslev IF - B1960 Copenhagen 08.08.2023 | FC Avrasya Odense - Kolding IF 08.08.2023 | Thisted FC - Brabrand IF 08.08.2023 | B 1908 - FC Roskilde 08.08.2023 | Ringkobing IF - Kjellerup IF 08.08.2023 | ASA Aarhus - IF Lyseng 08.08.2023 | FC Nakskov - Frederiksberg Alliancen 2000 09.08.2023 | Nibe Boldklub - Oversidder 09.08.2023 | AC Horsens - Soenderjyske 09.08.2023 | Morud If - Naesby BK 09.08.2023 | Koege Union - AB Taarnby 09.08.2023 | Tst Fodbold - Vejgaard BK 09.08.2023 | Soften GF - Gug B 09.08.2023 | Otterup B & IK - SFB Oure FA 09.08.2023 | Ledoje Smorum Fodbold - AB Gladsaxe 09.08.2023 | Jetsmark IF - VSK Aarhus 09.08.2023 | Vallensbaek If - Ishoej IF 09.08.2023 | KROGSBOLLE/ROERSLEV FK - Esbjerg FB 09.08.2023 | BK Frem - Naestved BK 10.08.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Vendsyssel FF 10.08.2023 | Tune IF - Frem Sakskobing 10.08.2023 | Aarhus 1900 - Hobro IK 10.08.2023 | Taasinge FB - Aabenraa Bk 15.08.2023 | Egen Ui - Aalborg BK 15.08.2023 | Bredballe IF - FC Fredericia 05.09.2023 | Nibe Boldklub - Esbjerg FB 05.09.2023 | IF Skjold Birkerod - Vanloese IF 05.09.2023 | Taastrup FC - Frederiksberg Alliancen 2000 05.09.2023 | SFB Oure FA - AB Gladsaxe 05.09.2023 | Goerslev IF - Ishoej IF 05.09.2023 | Broenshoej BK - B93 Kopenhagen 05.09.2023 | B 1908 - HIK Hellerup 05.09.2023 | Skive IK - Thisted FC 06.09.2023 | Aabenraa Bk - FC Midtjylland 06.09.2023 | Dalum IF - FC Fredericia 06.09.2023 | Fjordager IF - Hvidovre IF 06.09.2023 | IF Lyseng - Middelfart BK 06.09.2023 | Viby IF - VSK Aarhus 06.09.2023 | Hilleroed Fodbold - Lyngby BK 06.09.2023 | BK Skjold - FC Helsingoer 06.09.2023 | Ringkobing IF - Kolding IF 06.09.2023 | Vri - Aalborg BK 06.09.2023 | AB Taarnby - Nykoebing FC 06.09.2023 | Kolding BK - Hobro IK 06.09.2023 | Soenderjyske - Vejle BK 07.09.2023 | Tune IF - Odense Boldklub 07.09.2023 | Bagsvaerd BK - Naestved BK 07.09.2023 | Soften GF - Aarhus Fremad 07.09.2023 | Ringsted IF - HB Koege 12.09.2023 | Tst Fodbold - Naesby BK 12.09.2023 | Young Boys FD Silkeborg - Silkeborg IF 26.09.2023 | Aalborg BK - FC Fredericia 26.09.2023 | HB Koege - Lyngby BK 26.09.2023 | Tst Fodbold - Vejle BK 26.09.2023 | Vanloese IF - Ishoej IF 26.09.2023 | Frederiksberg Alliancen 2000 - AB Gladsaxe 27.09.2023 | Aarhus Fremad - FC Helsingoer 27.09.2023 | HIK Hellerup - Brondby IF 27.09.2023 | Hobro IK - Odense Boldklub 27.09.2023 | Naestved BK - FC Midtjylland 27.09.2023 | B93 Kopenhagen - Randers FC 27.09.2023 | Thisted FC - Silkeborg IF 27.09.2023 | Esbjerg FB - Viborg FF 27.09.2023 | IF Lyseng - FC Copenhagen 28.09.2023 | Kolding IF - FC Nordsjælland 28.09.2023 | Nykoebing FC - AGF Aarhus 04.10.2023 | Viby IF - Hvidovre IF 31.10.2023 | FC Helsingoer - Lyngby BK 31.10.2023 | FC Copenhagen - FC Midtjylland 01.11.2023 | Hvidovre IF - Silkeborg IF 01.11.2023 | Viborg FF - FC Nordsjælland 01.11.2023 | AB Gladsaxe - Vejle BK 01.11.2023 | FC Fredericia - Odense Boldklub 02.11.2023 | Ishoej IF - AGF Aarhus 02.11.2023 | Randers FC - Brondby IF 06.12.2023 | FC Nordsjælland - AB Gladsaxe 06.12.2023 | FC Copenhagen - Silkeborg IF 07.12.2023 | FC Fredericia - Lyngby BK