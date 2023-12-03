03.12.2023 | 02:00 | CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito | Liga Panamena de Futbol, Kapanış | semifinal. Hafta

CA Independiente de la Chorrera ile AF Sporting San Miguelito 2023 Liga Panamena de Futbol, Kapanış semifinal. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito maçı, Estadio Agustín Muquita Sánchez'nde oynanıyor. CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito maçı canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CA Independiente de la Chorrera-AF Sporting San Miguelito
Maçın Tarihi ve Saati: 03.12.2023 / 02:00
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