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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Bendel Insurance FC - Lobi Stars maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 11
Bendel Insurance FC
02/12/23 - 18:00 0 : 0
Lobi Stars
Solomon Ogbeide
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır