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Canlı Skor Nijerya NPFL Premier League 23/24 Sezonu Akwa United FC - Kwara United maçı
Premier League 23/24
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR
NPFL | 11
Akwa United FC
Kennedy Boboye
02/12/23 - 18:00 0 : 0 Seyirci: 30000 Stat: Godswill Akpabio International Stadium
Kwara United
Abdullahi Biffo
Önemli Dakikalar Canlı Anlatım Maç İstatistiği Saha İçi Diziliş
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